Emma Watson cuenta por qué se ha alejado de la actuación

Desde que en 2001 fue una de las protagonistas de la saga Harry Potter, Emma Watson es uno de los rostros más conocidos del mundo del cine. A sus espaldas tiene títulos como Regresión (2015), La bella y la bestia (2017) o Mujercitas (2019), entre otros. Pero, desde el estreno de este último largometraje, no ha vuelto a ser vista en otra película.

La razón la compartió hace unos días en una entrevista para British Vogue. Watson comentó que, al cumplir los 30, se encontró en un punto de "cambio real". Se cuestionó qué era lo que le podía estar ocurriendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"'¡¿Qué es eso y por qué nadie me ha avisado?!'. He hablado con tantas mujeres y con tantas de mis amigas que dijeron: 'Oh, sí, entre los 28 y los 30, 31, 32, ese tipo de edad, todo cambió", explicó a la publicación. Y ello fue lo que la empujó a dar un paso atrás y esté probando suerte en otros ámbitos, también relacionados.

Según la artista, ha sido una "decisión muy importante". Aunque reconocía también que escoger "regresar, escribir, estudiar y ponerme detrás de la cámara fue aterrador para mí porque nunca lo había hecho antes. Siempre había estado frente a la cámara, siempre había actuado", indicó en la entrevista.

La actriz, ahora, tiene otro tipo de ocupaciones. Por ejemplo, el pasado 2022 dirigió un corto promocional para la compañía Prada. En concreto, para la fragancia Prada Paradoxe que también protagonizó.