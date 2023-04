El ex de Mónica Naranjo habla sobre su relación: "Era tóxica"

Mónica Naranjo está viviendo una nueva época de éxitos, especialmente en televisión. Tras ser una de las presentadoras del Benidorm Fest 2023, actualmente presenta el programa de TVE Cover Night y se encuentra embarcada en una gira de presentación de su último trabajo discográfico.

Aunque en los últimos años se ha mantenido discreta con respecto a su vida personal, su expareja Óscar Tarruella, con quien Naranjo estuvo 16 años, ha hablado sobre su relación. En una entrevista concedida a El Español con motivo del lanzamiento del libro Diario de un agente de homicidios, el criminólogo ha hablado (y no precisamente para bien) sobre cómo era su relación. "Para mí, la relación con ella era tóxica", ha señalado.

"No era feliz y, a pesar de todo, decidí poner fin a la relación. Yo me sinceré y no dije que fuera tóxica solo por culpa de ella, sino que era tóxica por los dos. Todas las relaciones son cosa de dos, aunque parezca que está de moda echar la culpa a uno u otro", ha detallado.

Además, Tarruella ha asegurado que ya no mantiene ningún tipo de relación con la cantante, aunque sí le habría gustado hacerlo. "Fue ella la que decidió no tener contacto. A mí me habría encantado poder seguir teniendo una relación con ella, como con cualquier otra ex. Como ya dije, yo no estoy en su cabeza, pero imagino que no debe ser fácil que dejen a Mónica Naranjo", ha añadido.

Estas no son las primeras palabras del ex mosso d'esquadra sobre su ruptura con Mónica Naranjo. Cuando la intérprete de temas como Desátame se encontraba de promoción de su programa Mónica y el sexo (Cuatro) en 2019 se quejó de que hablara públicamente de su sexualidad, además detalló que la ruptura no fue tan amistosa como el comunicado oficial que lanzaron en 2018.

“Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada”, señaló entonces a la revista Lecturas. “He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura”, añadió a la publicación a la que dijo que Naranjo habría preferido su muerte a que la hubiera dejado.

La pareja inició su relación en 2003 después de que Tarruella fuera el mosso d'esquadra encargado de una investigación por un robo en el domicilio de Naranjo. En 2008, Tarruella salió del cuerpo y se dedicó plenamente a la representación artística de la cantante mediante la empresa Alaia Productions.