Bertín Osborne estalla por las críticas tras ir a un acto de un inesperado partido: "Estoy harto"

El cantante Bertín Osborne ha estallado enfadado tras las críticas que ha recibido por ir a un acto de Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá de Guadaíra y candidata del PSOE a la reelección el próximo 28 de mayo.

El también presentador fue muy activo durante el acto, donde aplaudió y se prestó a fotografiarse con numerosas personas. Ahora, en el programa Castillón Confidencial, Osborne ha explotado.

"Estoy tan aburrido... uno hace lo que hacen cientos de personas y ahora me cuentan a mí esta milonga. Estoy hasta las pelotas de esto. Y, además, no tengo por qué justificar que vaya yo, que además no era un mitin, era la presentación de la campaña de una alcaldesa a quien conozco poco, pero conozco muchísimo a un teniente alcalde que me pide que vaya", ha justificado.

"Es amigo mío. Si me lo hubieran pedido de otro lado hubiera ido también. Yo no tengo problemas en ir a ver a quien sea. Esto es una gilipollez. De verdad, estoy harto, estoy harto. Uno, coño, hace las cosas como las hacen cientos de españoles todos los años", ha repetido.

Osborne también ha respondido a las críticas que señalaban que ha acudido al acto justo cuando ha pedido una licencia al Ayuntamiento.

"Yo vivo solo en esta casa que es inmensa que cuesta trabajo mantenerla, sobre todo en años malos. Y se me ocurre pedir una licencia para que alguien opere esto como un hotel y yo quedarme aquí con una zona de la cosa. Joder, pues uno pide la licencia como la pide todo el mundo", se ha quejado.

"¿Qué tendrá que ver eso con que yo sea amigo del teniente de alcalde de mi pueblo, donde llevo 32 años y que me pida que le acompañe en la presentación de la candidatura? ¡Pues voy! ¿Por qué no voy a ir? Además, la invitación que me hicieron fue un mes antes, yo un mes antes había dicho que iba. Es que de verdad, macho...", ha rematado.