Gabriela Guillén, sobre Bertín Osborne: "Me dijo 'si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir"

Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne, ha dado su primer paso al frente después de dar a luz a su hijo en común con el presentador el pasado 31 de diciembre. La modelo paraguaya ha concedido su primera entrevista a ¡De Viernes! en Telecinco y allí hablará de cómo gestionó su paternidad Osborne, cómo recibió la noticia y qué ha hecho desde entonces.

Según ha contado en unos minutos de este primer avance, el presentador no se tomó bien la noticia de volver a ser padre. "Me dijo como una palabrota. ‘No me jodas’, o algo así. De hecho pegó a la ventana, se puso como muy violento", asegura Guillén.

Además detalla las dos opciones que le dio, de las cuales ninguna era tener el hijo juntos. "Me dice que si quiero tener a mi hijo pues que él iba a estar, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir. [Dijo] ‘Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue", señala.

Sin embargo, según adelanta, Osborne se volvió a poner en contacto con ella para volver a intentarlo y decirle que "todo iba a salir bien". "Que él me apoyaría, que estaría conmigo, que me quiere en su vida, que no me quiere perder, que me adora y que íbamos a tomar la mejor decisión para que todos estuviésemos bien. Y me propuso que fuera a Paraguay…", añade.

Hace apenas unos días Guillén aseguraba a medios como Diez Minutos que el cantante y presentador no se había puesto en contacto con ella tras el nacimiento de su hijo: "Ha nacido ya el bebe y si no ha llamado en ese momento... Él sabrá, tendrá sus motivos y razones y que dios le perdone, es bastante duro lo que esta haciendo".

La noticia llega apenas un mes después de que Osborne asegurase que iba a reclamar una prueba de paternidad para comprobar que el hijo de Gabriela Guillén es suyo. Ante posibles reclamaciones legales, según Diez Minutos, Guillén ha acudido a una notaría en Madrid para hacerle un poder a su abogado y que la pueda representar en causas legales.