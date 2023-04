La intervención del rey Juan Carlos para ‘salvar’ al hijo de Ana Obregón en EEUU

El chico de las musarañas (HarperCollins), el libro póstumo de Aless Lequio que ha acabado de escribir Ana Obregón, sigue desvelando detalles desconocidos hasta ahora de los años de enfermedad de Lequio así como del luto de su madre, quien confesó que había llegado a pensar en suicidarse.

En él dan detalles sobre cómo vivieron el tiempo de tratamiento contra el cáncer en EEUU, adonde se trasladaron en 2018. Durante ese tiempo, según ha contado Obregón, necesitaron la ayuda del rey Juan Carlos para ampliar el visado —en general de 90 días por viaje— y que no les deportaran. Según cuenta, por la vía ordinaria le dieron cita "para dentro de dos meses" para renovar la visa.

Según relata Obregón, le pidió a Alessandro Lequio que aprovechara su parentesco con la familia real: "Nos van a deportar y no curaremos a nuestro hijo. Por favor, llama a Felipe, para algo eres su primo, no estoy pidiendo un favor ni cometer un delito, solamente adelantar una cita para que nos den un permiso".

Tal y como señala, el italiano realizó al momento la llamada, aunque no fue finalmente Felipe VI quien acudió a su ayuda. "El rey Felipe tardaba en contestar. Al final Alessandro llamó a su tía Olimpia, prima hermana del rey Juan Carlos, que se puso en contacto con él y al rey emérito le faltó tiempo para ayudar a una madre desesperada por salvar la vida de su hijo. Por eso le estoy infinitamente agradecida y no lo olvidaré jamás", señala Obregón en las páginas del libro.

Esta no es la única ocasión en la que ha habido cierto acercamiento entre el emérito y Obregón, según contó en ¡Hola!, Juan Carlos fue el primero en llamarla al conocer la noticia de la muerte de Aless. "La primera llamada que tuvimos, yo no sé ni cómo estaba porque no podía reaccionar, fue el rey Juan Carlos. Llamó a Alessandro y le dijo: 'Pásame a Ana, por favor' y, luego, la reina Sofía. No sé ni lo que les dije, la verdad. Esa llamada me emocionó y estoy muy agradecida", señaló.