Jesús Vázquez responde abiertamente a si se ha hecho cirugía estética

Jesús Vázquez ha protagonizado, a sus 57 años, la portada de Men's Health, revista en la que se ha sincerado acerca de si se ha sometido a cirugía estética o no —en numerosas ocasiones se ha rumoreado acerca de que se había operado—.

"Nada, no me he hecho nada", asegura el presentador. "Es verdad, no me he hecho nada, pero es que ni me he retocado, ni me he rellenado, ni me he operado", recalca.

Aunque él no lo haya hecho, aclara que le parece "fenomenal" si alguien decide operarse o rellenarse y no descarta cambiar de opinión en el futuro. Además, cuenta cuál es el tratamiento que sí se hace.

"Lo que sí hago algunas veces, muy de vez en cuando, es lo que llaman el plasma", desvela Vázquez. Según sus propias palabras, consiste en que te saquen sangre y luego "la centrifugan y de esa sangre sacan tus plaquetas".

"Con mis propias plaquetas me hacen unos pinchacito y me las ponen y eso como que te da la sensación que la gente te dice '¡ay qué bien has dormido!', '¡qué buena cara tienes!", comenta.