Kate Middleton, operada con éxito de un problema abdominal

El Palacio de Kensington ha informado este miércoles de que la princesa de Gales, Kate Middleton, fue ingresada este martes para someterse a una cirugía abdominal que fue "exitosa".

"Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. Por recomendación de sus médicos, es poco probable que regrese a sus funciones públicas antes de Semana Santa", detalla el comunicado oficial.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"La princesa de Gales agradece el interés que generará esta declaración. Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos, así como tiene el deseo de que su información médica permanezca privada", han agregado

Sus portavoces han puntualizado que sólo se harán actualizaciones públicas sobre la evolución de su salud "cuando haya nueva información significativa para compartir".

En el texto, la mujer del príncipe Guillermo pide disculpas "a todos los afectados por el hecho de tener que posponer sus próximos compromisos", los que espera retomar a la mayor brevedad posible.

El diario The Telegraph afirma que la princesa de Gales, de 42 años, no fue trasladada de urgencia al hospital y aseguran que el palacio ha confirmado que la cirugía no está relacionada con "un asunto canceroso".

Su última aparición en público fue en la mañana del día de Navidad para acudir a la tradicional misa en Sandringham.