Los príncipes de Gales despiden el año al ritmo de Harry Styles

2023 está a punto de culminar y es el momento que muchos aprovechan para hacer balance. Algunos prefieren conocer qué ha sido lo más viral del año. Otros, para evaluar qué ha sido lo mejor y lo peor de estos doce meses. Y también los hay que, simplemente, hacen un resumen de lo que les ha ocurrido en los últimos 365 días.

Eso es lo que han hecho los príncipes de Gales. Han compartido un vídeo en sus redes sociales en el que, al ritmo de As it Was, de Harry Styles, han mostrado algunas imágenes de este 2023. Hay tanto fotos familiares, como de los príncipes o de sus hijos en solitario. Algunas, incluso, no habían visto la luz hasta hoy.

El pequeño metraje viene acompañado del siguiente mensaje: "Gracias a todos los que han formado parte de este año". Y comienza con unas imágenes de la familia que han conformado Guillermo y Kate al completo preparándose para la coronación del actual monarca, Carlos III.

A esa le siguen otras muchas imágenes tanto de los hijos de la pareja, inéditas hasta ahora, como de algunos momentos que los royal han vivido. Por ejemplo, del viaje a Singapur que hizo el príncipe de Gales para ser condecorado con el premio Earthshot.

También han compartido fotografías familiares o de los pequeños George, de 10 años, Charlotte, que ya ha alcanzado los 8, y de Louis, de cinco. Como en la que aparecen echando su carta de peticiones para esta Navidad al buzón.

Todo ello en un vídeo que cuenta con algún homenaje a la difunta reina Isabel II y que cierran con el posado familiar que han compartido a modo de felicitación navideña.