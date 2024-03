Martín Berasategui manda este mensaje de agradecimiento en sus primeras declaraciones tras ser operado de urgencia

El pasado domingo el chef con 12 Estrellas Michelín Martín Berasategui tuvo que ser ingresado de urgencia. Este viernes, a través del perfil en la red social X de la Policlínica Gipuzkoa, el cocinero ha compartido en un vídeo sus primeras declaraciones tras el suceso.

En él, el chef ha contado que el domingo sufrió un accidente. "Me tropecé y me pegué con la cara, con la nariz", ha empezado a contar.

Además, el húmero quedó "totalmente roto por todos los lados". Entonces, ha aprovechado para trasladar su agradecimiento a los profesionales que han trabajado en pos de su pronta recuperación.

"La familia Cuéllar, con Adrián Cuéllar y su hermano, han hecho un milagro", ha proseguido. Estos, según ha contado en el ya mencionado vídeo, han sido los encargados de su operación. Pero también ha admirado su forma de trabajar.

"Es gente que contagia, unos profesionales increíbles, gente que se ha dejado la sangre para ser los mejores y estoy alucinando", ha asegurado.

"No tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en decir que 'qué suerte he tenido desde el día que he conocido a esta familia maravillosa, que son increíbles", ha apostillado.