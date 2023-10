Meryl Streep lo da todo al son de las gaitas en Oviedo

Meryl Streep ya está en Oviedo. La actriz es una de las galardonadas de esta edición de los Premios Princesa de Asturias y una de las invitadas más esperadas del evento. La intérprete de cintas como Los Puentes de Madison, que llegó a Asturias este martes, ha sido recibida de forma oficial en el Hotel de la Reconquista de Oviedo la mañana de este miércoles, a lo que seguirá una serie de encuentros y actos.

Streep ha protagonizado a su salida del hotel un simpático momento cuando se ha animado a bailar al son de las gaitas y los tambores de la banda que le recibía a la entrada.

Su actitud ha sido aplaudida por muchos en Twitter, donde se han fijado en el movimiento de la actriz, que ha protagonizado musicales como Mamma Mia, The Prom o Into the Woods.

Este miércoles la actriz tiene una apretada agenda de actos previos a la ceremonia de entrega del próximo viernes, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Tras su recepción, tendrá un encuentro con una representación del alumnado que ha participado en un programa cultural inspirado en su trayectoria.

Además, la actriz con más nominaciones en la historia de los Oscar acudirá por la tarde al Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo donde mantendrá un encuentro con el público, que agotó las entradas en pocas horas.