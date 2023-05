Paula Gonu denuncia los comentarios machistas que recibió por no llevar sujetador

La influencer Paula Gonu ha compartido en su perfil de Tik Tok un vídeo que grabó con los incómodos e inapropiados comentarios que recibió por parte de un conductor.

Éste le preguntó acerca de si es una "moda nueva", refiriéndose a que la catalana no llevaba sujetador. "No sé, yo nunca he tenido", contestó Gonu, que en la descripción aclara que se reía "de nervios".

"¿Nunca? ¿No? ¿En serio?", repreguntó el hombre. "Así más cómodo, ¿verdad? Dejarla al aire", añadió antes de remarcar que se veía "la puntita", refiriéndose eufemísticamente a los pezones.

"Es que a mí me da igual", afirmó Gonu, mientras el conductor insistía en su sorpresa.

@paulagonu me reía de nervios, con lo de la puntita vomit0, llevaba un top de algodón normalísimo del zara quiero decirte ♬ sonido original - Paulagonu

"Con lo de la puntita vomito, llevaba un top de algodón normalísimo del Zara quiero decirte", puntualizó Paula Gonu en el texto que acompaña al vídeo.

Su publicación ha recibido multitud de comentarios. "Demasiado maja has sido", "no es normal que haya que pasar por estas situaciones", "la única vez que no me puse sujetador me pasó algo similar y no he podido repetir", son algunos de los que se pueden leer en su perfil.

También ha opinado sobre el tema la actriz Paula Echevarría, que ha compartido el vídeo en Instagram junto al siguiente texto: "Lo que tenemos que aguantar. Las mujeres deberíamos usar o no usar sujetador porque nos guste o no nos guste, porque estamos más cómodas o menos, por decisión personal y no porque nadie nos juzgue ni nos intimide".