La influencer Paula Gonu cuenta cómo fue el momento en el que se comió su propio menisco

La influencer Paula Gonu, que tiene más de dos millones de seguidores en su perfil de Instagram y es una de las más conocidas de la red social, se ha pasado por el podcast Club 113 y ha hablado de su vida, ha respondido a preguntas comprometidas e incluso ha contado algún asunto más desconocido.

Entre ellos, Gonu ha recordado el momento en el que se comió su propio menisco después de haber sido operada. La influencer ha informado que se lo partió y en la operación, el doctor le preguntó si quería anestesia general o solo más local. Ella le dijo que quería estar despierta y ver la pantalla con la que él operaba.

"Lo hacía con una cámara. Él opera como por dos orificios y esa pantalla la tiene para operar él. Lo acepté y me fue explicando todo", ha proseguido.

Al terminar la intervención, le preguntó si quería el menisco porque era suyo. "Le dije que sí y lo que sacó lo metió en el típico bote pequeño como de orina, con una etiqueta roja y con alcohol para que se quedara así el tiempo que yo quisiera", ha señalado.

Sin embargo, todo cambió pocos días después: "A la semana estaba con la pareja que tenía en ese momento hablando así con la coña y le dije que me lo quería comer porque era mío y tenía que remeterlo en mi cuerpo".

Y así lo hizo: "Entonces me hice una boloñesa, lo puse y me lo comí. Quise poder decir en mi cabeza que me he comido un trozo de mi menisco".

Gonu ha rematado señalando que no cambió el sabor de la pasta e hizo una justificación que dejó asombrados a los presentadores. "Os habéis metido huesos, cartílagos y partes de cuerpos de animales peores", zanjó.