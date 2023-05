Paula Gonu se pronuncia tajante sobre su salida de Jijantes: "Estaban faltando el respeto a mi trabajo"

Semana agitada esta para el periodista Gerard Romero, presidente del equipo de la Kings League Jijantes. Romero ha cesado al entrenador Marc Carmona por sus malos resultados: en el primer split sólo ganaron un partido y en el segundo han empezado con derrota.

Además, el club ha anunciado que la influencer Paula Gonu deja de ser presidenta de Jijantas, el equipo femenino que participa en la Queens League.

"Jijantes y Paula Gonu comunican que Lisbeth Cid y Gerard Romero asumen la presidencia total de Jijantas F.C. Todas las partes implicadas consideran que la mejor decisión es que Lis y Gerard, junto con su equipo, asuman este relevo", han señalado desde la cuenta oficial del club en Twitter.

Comunicado Oficial: Jijantes y Paula Gonu comunican que Lisbeth Cid y Gerard Romero asumen la presidencia total de Jijantas F.C.



Todas las partes implicadas consideran que la mejor decisión es que Lis y Gerard, junto con su equipo, asuman este relevo. — Jijantes FC (@JijantesFC) May 9, 2023

Ahora, la creadora de contenido ha dado su versión sobre lo ocurrido y ha cargado contra los dirigentes del club, de los que ha dicho que no contaban con ella a la hora de tomar algunas decisiones, sobre todo las relacionadas con las marcas.

"Yo sentía que no contaban con mi palabra y que estaban faltando un poco al respeto a mi trabajo y a mi imagen. Con esto puedo sonar un poco pretenciosa porque decir mi imagen queda un poco a 'chicos, soy Beyonce y no me podéis poner según qué logos en el layout del stream'. No, me estoy refiriendo a eso porque yo tragó con los logos que sea con tal de que el proyecto salga bien y que todo funcione pero avísame, porque si no me avisas siento que te suda la polla mi opinión", ha dicho en un directo desde su canal de Twitch.

También ha contado que se ha sentido "muy incómoda" en muchas ocasiones porque "no me se estaba dejando formar parte del proyecto": "Entiendo que no voy a tener ni voz ni voto pero sí daba por hecho que se me podrían consultar cosas como por ejemplo qué marcas buscábamos o con qué patrocinadores podíamos negociar ya que también iban a estar en mi directo, ya que me iba a vincular a esas marcas".

Ha contado que se puso en contacto con el equipo para decir que no estaba de acuerdo con algunas cuestiones y que al día siguiente la llamaron para decirle que ya no contaban con ella en el proyecto.