Paula Gonu va directa al 'trending topic' tras sus polémicas y muy comentadas palabras sobre IlloJuan

La influencer Paula Gonu se ha ido directa al trending topic de Twitter tras provocar una importante polémica con sus palabras sobre la gente que ve al streamer IlloJuan.

"El mérito que tiene ser una persona llamada IlloJuan, desde su puta casa, y tener a 40.000 personas viendo cómo hablas, en andaluz, y seguro que el 70% ni le entienden", ha defendido.

En el corte, Paula Gonu ha reconocido que "tiene un puto mérito, y cada día lo mismo, heavy, para mí eso...".

Tras haberse convertido en trending topic ha publicado un tuit en el que ha asegurado que "jamás he dicho eso". "Habría que ser imbécil. No lo soy tanto. Literalmente dije que para mí Illojuan es el top creador de contenido porque entretiene sin súper producciones, desde su casa. Lo otro iba por un contexto anterior, donde decía que le ven hasta latinos que no han odio ese acento nunca", se ha defendido de las críticas.

Pero las palabras ya han sido muy compartidas en TikTok y en Twitter y se han hecho muy virales, con más de 750.000 reproducciones en la red social del pájaro azul.

Y no solo eso, la opinión de la influencer ha causado una gran indignación y miles de personas no han dudado en responderla.