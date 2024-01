Rauw Alejandro habla por primera vez sobre su ruptura con Rosalía: "Nada tóxico"

La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía el pasado mes de julio fue de lo más sonado del año 2023. La pareja anunció en el mes de marzo su compromiso y cuatro meses después su ruptura. Además, las canciones que interpretaron ambos en la gala de los Premios Grammy Latinos —Se nos rompió el amor y Se fue, respectivamente— dieron mucho que hablar y fueron interpretadas por algunos como indirectas entre ambos.

Su ruptura estuvo empañada por rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño, algo que ambos negaron apenas días después de hacerse pública su ruptura. "Ni caso a las películas", zanjó entonces la catalana.

Desde entonces, ninguno de los dos ha hablado más acerca de su relación ni los motivos de su ruptura hasta ahora. Lo ha hecho Alejandro en una entrevista con el youtuber Vicente Chente Ydrach. ''La última vez que hablamos tu situación sentimental estaba en otro nivel, muy diferente a ahora mismo'', ha empezado diciendo Ydrach.

Entonces, le ha preguntado acerca de la presión mediática que vivió tras la noticia, con continuos rumores y posibles romances. "Nunca lo había vivido", ha señalado Rauw, que ha criticado duramente a la prensa y las redes sociales y ha calificado la situación como "rara y fuerte".

"Van pasando muchas cosas a la vez y uno no está preparado. El TikTok o la prensa amarilla inventan cualquier noticia y te ponen un titular. Te dicen la verdad en las palabras pequeñitas, pero la gente lee solo el titular y tiene mucha fuerza", ha añadido.

Además, ha señalado que cuando salió la noticia no quisieron comunicarlo. "Cuando salió nuestra noticia, que ninguno de los dos quisimos decir que nos dejamos, fue fuerte. No estábamos tan pendientes de lo que pasaba en las redes sociales porque en nuestra vida personal estaban las cosas claras", ha detallado.

El cantante se ha mostrado ofendido porque "nunca había salido nada malo" de él hasta ahora y ha señalado que los hombres tienen "mala fama". "Lamentablemente nacimos hombres, los hombres ya de por sí tienen el estigma y no lo juzgo, porque tenemos mala fama", ha sentenciado.

''No importa si ella me defiende o no, si sale una noticia diciendo que tú hiciste esto, ya te ponen el estigma'', ha asegurado. Además, ha calificado su relación como "positiva" y ha señalado que entre ellos no había "nada tóxico".