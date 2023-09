Woody Allen, sobre el beso de Rubiales: "No se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro"

El beso forzado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso continúa dando la vuelta al mundo. Después de protagonizar la portada de numerosos diarios como The Daily Telegraph o The Guardian y de abrir los informativos de la BBC, rostros conocidos de todo el mundo se han posicionado sobre el incidente.

Después de que Natalie Portman mandara un mensaje de apoyo a Hermoso con el hashtag #SeAcabó, Woody Allen ha dado su opinión al respecto al ser preguntado por el asunto en una entrevista en El Mundo.

El cineasta ha dejado claro que no le parece para que el presidente de la RFEF pierda su trabajo. "Es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien. Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe. No es que haya asesinado a alguien. Pero lo suspendieron de su cargo y podría perderlo todo", ha señalado sobre la suspensión cautelar de la FIFA.

A ojos de Allen, que acumula varias acusaciones de abusos sexuales, el beso fue resultado del "momento" y la "emoción de la victoria". "Lo primero que pensé es que no se escondieron ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: 'No hagas eso", ha recalcado.

A pesar de esto, ha admitido que no dio el consentimiento y que Rubiales tenía una situación de poder frente a ella, pero ha recalcado que era "algo público" y que no la estaba besando "a puerta cerrada en su despacho, donde ella estuviera amenazada". "En cualquier caso, me faltan datos. Pero como ciudadano medio, estuvo mal, hizo algo incorrecto.... pero no fue como si hubiera quemado un colegio", ha ejemplificado.

Desde su punto de vista, Hermoso ha tenido todo el derecho a dejar claro que no quería besarle y que él debería pedir disculpas "asegurar que no lo volverá a hacer". "Y hecho eso, seguir los dos adelante", ha concluido.

El beso de Rubiales a Hermoso fue calificado por el Tribunal Administrativo del Deporte, contra el criterio del Consejo Superior de Deportes, este viernes como "falta grave", pero no "muy grave", ante lo que el Gobierno ha pedido que el tribunal actúe de oficio.

Tras la sentencia, Rubiales reapareció y emitió un comunicado en el que admitía cometer "algunos errores evidentes". Sin embargo, recalcó que el beso fue fruto de la "espontaneidad y la felicidad del histórico momento" y que no hubo "agresión alguna" ya que el beso fue "consentido".