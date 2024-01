Los ocho aspectos que deben hacerte desconfiar de una persona

La psicología describe a distintos tipos de personas, aunque los parámetros de una mala persona y una buena varían en función de los contextos sociales y las sociedades y sus códigos morales. Algo bien visto en algunos lugares puede ser señalado en otros. Sin embargo, hay determinados elementos comunes que para los especialistas son característicos de malas personas.

Howard Gardner de la Universidad de Harvard y artífice del proyecto Goodwork en el que investigó sobre las inteligencias múltiples para el que entrevistó a 1.200 personas evaluando sus valores morales y sus códigos de comportamiento lo dejó claro en una entrevista en La Vanguardia: "Las malas personas no puedan ser profesionales excelentes. No llegan a serlo nunca. Tal vez tengan pericia técnica, pero no son excelentes".

En este estudio se mostró que valores como la ética y el compromiso se situaban entre los de las establecidas como "buenas personas", pero hay otras señales que deberían causarnos desconfianza al ser ubicados en el lado de las "malas personas".

Por ejemplo, apuntan en Uppers que estas personas suelen manipular para conseguir sus objetivos, en muchos casos sin escrúpulos de herir a otras. Además, apuntan que son egoístas y oportunistas con los demás, ya que solo piensan en ellos y "sus relaciones con las otras personas suelen ser transaccionales e instrumentales".

Esto se traslada también a sus relaciones personales en las que son egocéntricos y posesivos y se suelen mostrar celosos si no son el centro de atención. Por este motivo, cuando se relacionan suelen manipular la realidad y hacer trampas.

En Uppers también apuntan que son hirientes y excluyentes ya sea mediante acciones o comentarios jocosos e hirientes. Cuando se dan estos comentarios, estas personas no son capaces de reflexionar ni arrepentirse y disculparse, ya que para ellos no han hecho nada malo.

Del mismo modo, hay que estar atentos también con las personas demasiado negativas que actúen en beneficio propio, así como los arrebatos de violencia física o verbal que puedan tener.

Según el citado medio, estas personas también suelen tener un exceso de confianza, es decir, un clima demasiado cercano con las personas, también usado para ganarse su confianza.