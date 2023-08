Megan Rapinoe pone el foco en lo hizo que Rubiales desde el palco y es clara como muy pocos

El comportamiento del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sigue dando mucho que hablar. Tal ha sido el impacto del beso que le dio a la futbolista Jenni Hermoso y su gesto desde el palco del Estadio de Australia en Sidney, que hasta la futbolista norteamericana Megan Rapinoe se ha pronunciado.

La jugadora que ganó el Balón de Oro del año 2019 ha sido muy clara al pronunciarse sobre la polémica que ha dado la vuelta al mundo.

En una entrevista en The Atlantic, la futbolista ha hablado de la victoria de España, pero también de lo ocurrido con Rubiales. "Me hizo pensar en cuánto debemos soportar. Pienso en lo mucho que tuvo que soportar el equipo español: algunas de las jugadoras que se levantaron el año pasado [para protestar por el mal trato por parte de su entrenador y de la federación] todavía no están en el equipo", ha señalado.

Rapinoe ha defendido que "tal vez eso fue algo que las impulsó, pero no deberían tener eso", justo antes de resaltar lo que ocurrió con el presidente de la RFEF en el palco.

"Hubo otra imagen que señala un nivel tan profundo de misoginia y sexismo en esa federación y en ese hombre en el pitido final, simplemente agarrándose la entrepierna", ha criticado.

Rapinoe ha cuestionado lo sucedido: "¿En qué clase de mundo al revés estamos? En el escenario más grande, donde deberías estar celebrando, Jenni tiene que ser agredida físicamente por este tipo", ha sentenciado.

No es la única futbolista que ha cargado contra el comportamiento de Rubiales. Caroline Seger, capitana de Suecia y excompañera de Jenni Hermoso, también habló en unos términos muy claros sobre lo sucedido.

"Es horrible e inaceptable. No puedo entender cómo puede suceder y para mí es algo muy raro. Quiero que todo el mundo reaccione. Ojalá pase algo, porque está claro que hay problemas en la RFEF. Si la gente piensa que no está mal, ¡simplemente no es aceptable!", criticó.