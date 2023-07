El estilismo de Felipe VI sigue dando que hablar y hasta el medio británico 'The Times' lo apoda así

El rey Felipe VI sigue alimentando debates y artículos en el extranjero, especialmente tras estar presente en la final de Wimbledon de este pasado domingo, en la que Carlos Alcaraz superó a Novak Djokovic en cinco sets para ganar su segundo Grand Slam.

Si el lunes fue el periodista especializado en moda masculina Derek Guy el que le destacó en un hilo de Twitter la estética de Felipe VI, ahora ha sido el diario británico The Times el que ha hablado del monarca.

La periodista Hilary Rose ha elaborado un artículo a raíz del hilo de Dek en el que ha apodado a Felipe VI como "el fabuloso" y ha apostillado que "también puede ser bueno en su trabajo".

Rose se ha justificado diciendo que "en las muchas maneras en que el Rey de España, de 55 años, pueda ser excelente en su trabajo, probablemente, sean al mismo tiempo que se ve elegante".

La comunicadora señala el nudo de corbata que lució Felipe VI y directamente apoya las palabras de Dek: "Pequeño, con buen gusto y no genera un nudo del tamaño de una albóndiga debajo de tu barbilla. La asimetría da una sensación de comodidad. Muy bien hecho".

Sin embargo y como única pega que le saca al atuendo del rey es que "la chaqueta y los pantalones del traje no terminan de pegar". "Mi sensación es que o te pones traje o no. Parece que no pudo encontrar los pantalones de su traje, así que tomó la siguiente mejor opción", ha confesado Rose.

Además, ha recordado otros looks de Felipe VI en los que luce la figura de forma perfecta, complementando su labor.