La prensa británica compara a Felipe VI con el príncipe Guillermo: llega a una conclusión tremenda

El rey Felipe VI está levantando pasiones en el Reino Unido, donde numerosos medios de comunicación y expertos han alabado su elegancia tras su aparición en la final de Wimbledon. El último en hacerlo ha sido el diario The Telegraph, que asegura incluso que el rey Carlos III de Inglaterra y su hijo, el príncipe Guillermo, deberían aprender un par de cosas del monarca español.

El rotativo dice que Felipe VI lució en el tenis un "atuendo sobrio pero equilibrado, elegante y sin volantes, lo que lo convertía en una interpretación ideal del (algo oblicuo) código de vestimenta del palco real". Además, destaca que su ropa estaba perfectamente hecha a medida y que le quedaba de una forma inmejorable.

De hecho, dice que, a su lado, la elegancia del príncipe Guillermo palideció. "Sí, el tono pálido de la chaqueta de Guillermo era favorecedor, pero la prenda tenía un corte demasiado corto tanto en el cuerpo como en las mangas."

The Telegraph da incluso algunos consejos "para ayudar a evitar que Guillermo, el rey Carlos y otros miembros masculinos de la familia real británica sean eclipsados por su pariente europeo de sangre azul".

El número uno: "Aprovecha el poder de la barba para realzar la mandíbula". "Es un hecho triste que a medida que los hombres envejecen, la carne alrededor de la mitad inferior de la cara tiende a ceder. Nuestra piel se ve privada de la elasticidad de la juventud, lo que da como resultado que la papada se afloje y que el rostro parezca más largo y delgado".

"La solución, como bien sabe el rey Felipe", dice el periódico, es un "vello facial bien colocado". En este sentido, subraya que el príncipe Guillermo no tiene necesidad de eso, pero apunta que Carlos III sí podría utilizar ese recurso.

Además, alaba la capacidad del rey español para lucir cada vez el tipo de ropa que requiere el evento mientras que al rey Carlos "rara vez se le ve con otra cosa que no sea tweed y franela, sin mucho en el medio", "mientras que Guillermo rara vez usa otra cosa que no sea lana azul marino".

The Telegraph también aplaude que Felipe VI no abusa de los colores a la hora de vestir, lo que "garantiza que nos concentremos en el corte de sus prendas y, a su vez, en la calidad de su cuerpo: la fuerza de sus hombros y la inclinación de su cintura". Algo que, según subraya el periódico, la Casa Real británica no logra a pesar de que "la consistencia y la moderación son la clave".

"A lo largo de su vida, el rey Carlos III se ha ceñido con determinación a una única silueta, definida por los cortes rectangulares de sus chaquetas cruzadas preferidas", dice el rotativo, que destaca que su estilo apenas ha evolucionado.

"El rey Felipe, por su parte, ha ido adaptando su silueta a medida que ha ido envejeciendo, la cintura de su chaqueta se ha vuelto cada vez menos encorsetada, el hombro se ha mantenido fuerte y el largo de su chaqueta se ha acortado imperceptiblemente en consonancia con las costumbres de la sastrería contemporánea", aplaude The Telegraph.