Una experta dicta sentencia sobre todo lo que se está comentando del rey Felipe

Ha pasado una semana, pero la presencia del rey Felipe VI en la final de Wimbledon sigue copando titulares. Fue un hilo viral del periodista especializado en moda masculina Derek Guy poniendo por las nubes su estilismo el que hizo que todos los ojos se posaran sobre el monarca. A partir de ahí, vinieron los elogios por parte de la prensa extranjera: primero en The Times, que directamente lo llamó Felipe El Fabuloso, y después en Tatler, que se preguntaba si es el miembro de la realeza más apuesto del mundo.

Visto el revuelo, una experta en moda española, la patronista Asun Domínguez ha compartido su análisis en su perfil de Instagram. Como señala en su vídeo, lo que más le gusta del archicomentado traje del rey es que está "semientallado", con la solapa "bien pegada a la camisa".

Admite que éstas son un poco anchas, pero "la tendencia que viene ahora mismo es de solapas un poco más anchas". Se fija además en que la forma del brazo no se marca —en contraposición a otros trajes de hombre "que marcan mucho la bola", lo que indica que quedan pequeños— y en que en reposo no se aprecia ninguna arruga.

"La chaqueta cae perfecta", afirma tras resaltar que aunque no están abrochados todos los botones —el de abajo no debe abrocharse—, no se "dispara" abriéndose hacia fuera: "Eso quiere decir que su cadera está perfectamente estudiada y le queda muy bien".

La especialista repara además en la distancia entre el final de la chaqueta y el de las mangas, que no es igual en todas las personas: "Él es muy alto y tiene que tener esa proporción". Otros puntos fuertes que indica es que la americana está bien ajustada al cuello, por lo que "no estrangula la camisa".

Tras estudiar otro look de Felipe VI, Domínguez muestra una imagen de Daniel Craig, el actor que ha interpretado a James Bond y a quien le hacen los trajes a medida en Londres, en la que se pueden observar las mismas cualidades que había alabado en el estilismo del rey.