Una experta caza a simple vista el mensaje sin palabras que Feijóo y Sánchez lanzaron con Ana Rosa

Los expertos en comunicación no verbal suelen decir aquello de que no se puede no comunicar: absolutamente todo lanza un mensaje, desde los silencios, hasta las posturas hasta, cómo no, la ropa.

Prueba de ello es el detalle que ha apuntado en Twitter la politóloga, doctora en comunicación y experta en protocolo, etiqueta e imagen Diana Rubio tras fijarse en las entrevistas a Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en El Programa de Ana Rosa (Telecinco).

Tanto el presidente del Partido Popular como el presidente del Gobierno optaron por una vestimenta formal con camisa y americana, con corbata el primero y sin ella el segundo.

Según ha advertido Rubio, los colores de uno y otro no eran casuales. "Corbata en tonalidades verdes, camisa en tonalidades rosas y moradas. Curiosa coincidencia con los colores de sus posibles socios de gobierno", ha escrito la experta, en referencia a los colores representativos tanto de Vox como de Sumar y Podemos.

Corbata en tonalidades verdes, camisa en tonalidades rosas y moradas. Curiosa coincidencia con los colores de sus posibles socios de gobierno #imagen #compol #Feijoo #Sanchez #anarosa pic.twitter.com/SwayW5t6oH — Diana Rubio (@driecel) July 4, 2023

La especialista también ha analizado las posturas de ambos políticos que, según ella, transmitían "la tranquilidad y el ataque".