Ni Goiko ni Vicio: la mejor hamburguesa del mundo es española y está ya en 22 países del mundo

The World’s Best Burgers, la Guía Michelín de las hamburguesas, ha dado una gran alegría a la gastronomía de nuestro país en su ranking de 2024, ya que la que ha sido coronada como mejor hamburguesería del mundo es por primera vez española. Y no nos referimos ni a Goiko ni a Vicio.

Tras las más de 800 visitas a hamburgueserías de 62 países realizadas por parte del jurado, la elegida como mejor hamburguesería de todo el planeta ha sido la valenciana Hundred Burgers.

La designación de Hundred Burgers es histórica, ya que es la primera vez en toda la historia del galardón en la que una hamburguesería no estadounidense se alza con el primer puesto en la prestigiosa lista, la cual venía siendo liderada por la archiconocida Pizza Loves Emily de Nueva York hasta el año pasado.

Hundred Burgers, fundada en 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuenta con restaurantes en 22 países y ha sido elogiada según el jurado de The World’s Best Burgers por “su enfoque artesano y su constante evolución en búsqueda de la perfección”. La empresa de origen valenciano se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el pan demi-brioche y picando a diario la carne dry aged de vaca de rubia gallega de sus hamburguesas.

Otras dos hamburgueserías españolas entre las 25 mejores del mundo

En la lista de las veinticinco mejores hamburgueserías del mundo se han colado dos enseñas españolas más, la madrileña Briochef en el puesto diecisiete y la también valenciana Soul Coffee que asciende hasta el décimo puesto del ranking, haciendo que solo Estados Unidos tenga más hamburguesas entre las diez mejores del planeta que España.

Más allá de Hundred Burgers, el podio de mejores hamburgueserías del mundo lo han completado dos estadounidenses: la plata ha sido para la anterior líder del ranking, Pizza Loves Emily, de Nueva York, y el bronce lo ha logrado Au Cheval, de Chicago.