La "paella gallega" de Dabiz Muñoz se viraliza y la razón es evidente 

Sabía que las críticas podían llegar pero aún así Dabiz Muñoz ha compartido con sus seguidores en TikTok uno de sus últimos platos: la paella gallega. El propio cocinero, galardonado por segundo año consecutivo como mejor chef del mundo, se ha encargado de presentar los ingredientes, que no han dejado indiferente a nadie.

"Grelos, papa canaria, pulpitos a feira, pimentón ahumado De la Vera, volandeira de Pontevedra e…. Infusión clarificada de caldo gallego!!!!", ha escrito en el pie de foto acompañando al vídeo en el que prepara la paella.

Muñoz ha compartido el paso a paso para replicar la particular paella en casa y, a juzgar por sus comentarios, ha quedado encantado con el resultado. "El bocado del chef", dice el cocinero sobre su nuevo plato.

"Tiene todo, el crunchy del socarrat, lo cremosito de la patata, el ahumado del pimentón, la mantequilla marina que es el pulpito, y esto —la volandeira— que es puro yodo. ¿Se puede pedir más?", celebra mientras prueba la paella.

A pesar de que para Muñoz esta nueva creación está deliciosa, sus seguidores han dejado claro en comentarios que no tienen del todo claro el resultado de esta paella. Muchos de ellos bromean con que haya bautizado al plato como paella gallega y utilice papa de Canarias.

No faltan los que defienden que eso es "arroz con cosas" y no se le puede llamar paella, mientras que otros comentarios juran y perjuran que "no comerían eso". Ante la multitud de comentarios, un usuario ha decidido zanjar el debate: "Pero a ver gente es un cocinero profesional, él sabrá lo que hace".