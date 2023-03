Chicote tiene algo que decir (muy en su estilo) a quienes reservan en un restaurante y luego no van

En los últimos tiempos, se ha generalizado que muchos restaurantes cobren un porcentaje (o incluso el servicio completo) a aquellos clientes que reservan una mesa pero luego no se presentan e incluso en ocasiones ni siquiera avisan de su ausencia.

El popular chef Alberto Chicote ha dejado un recado muy a su estilo a todos ellos. Lo ha hecho a raíz de una noticia publicada en el Diari de Tarragona titulada: "Crecen los restaurantes que penalizan a los clientes por reservar mesa y luego no ir".

"Vaya término", se ha lamentado el cocinero, que ha provocado la reacción de un usuario que ha señalado que "cobrar sería más exacto". Pero luego ha señalado: "De todas formas y entendiendo el problema que causa la gente que ni se presenta ni se molesta en cancelar, el otro día desistí en reservar en un estrella Michelin porque cancelar con menos de 24h te cargan 100€ POR PERSONA. No me parecía razonable".

"Si estuvieses en este lado del espejo lo entenderías perfectamente. Si vas a ir, seguro que vas a ir… ¿cuál es el problema?", ha cuestionado Chicote. El cliente ha señalado que puede surgir "un imprevisto grave y que cobren 500€ de la tarjeta por un no show de 5 personas".

"¿Más que el beneficio neto si fuese a comer? 100/PAX de cancelación me parece una chulería. Al que le sobra el dinero va a dejar la mesa vacía igual pero al que no se le está ahuyentando", ha argumentado.

"Seguramente, y no sé de quienes hablamos, nadie te va a cobrar por algo justificado. Todos somos más que razonables", ha contestado Chicote, quien dicho eso ha subrayado: "Pero mucha gente, y repito, mucha gente, reserva en 6, 7, o hasta 8 restaurantes en el mismo día y mismo turno. Luego solo van a uno y a los demás… que les jodan".

En otras respuestas, el cocinero ha repetido: "Lo que me gustaría que se entendiese es que esta 'política de cancelación' no es una manera de facturar a cambio de nada, sino la única salida que nos queda para defendernos de quienes no aprecian, valoran o respetan nuestro trabajo".