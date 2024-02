Daniel Cuevas: "El fumador debe saber que el cigarrillo de toda la vida es muy tóxico y que esto es una mejor alternativa, pero no es inocuo"

Hace apenas un mes que el Gobierno aprobó un Real Decreto que establece la obligación de etiquetar el tabaco calentado con las mismas advertencias que los cigarrillos convencionales, así como la prohibición de la venta de tabaco calentado con aromas caracterizantes. Se trata de una medida impulsada tanto por la OMS como por Europa para reducir el número de fumadores.

Actualmente, el Ministerio de Sanidad se encuentra inmerso en la redacción de un nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo con el objetivo de tratar de frenar su consumo entre los más jóvenes. Una de las medidas que se plantean es subir el precio de las cajetillas de tabaco con un incremento de los impuestos, además de una ampliación de los espacios públicos sin humo.

Esta nueva legislación afectará de lleno a Philip Morris, la mayor empresa tabacalera del mundo. Cuentan con las ocho marcas más vendidas del mercado, entre las que destacan Marlboro, Chesterfield o L&M. Pero desde hace más de una década están centrados en abordar el daño que provocan los productos de tabaco y, por eso, lanzaron al mercado una alternativa a los cigarrillos de toda la vida: el tabaco de calentamiento.

Para conocer cómo les impactarán estas nuevas medidas y qué suponen para la salud las alternativas al tabaco convencional El HuffPost ha acudido a las oficinas de Philip Morris en Madrid para charlar con Daniel Cuevas, director general de la compañía en España, Portugal y Andorra.

¿Cómo afronta Philip Morris la posible futura equiparación del tabaco de calentamiento al de combustión?

Recientemente se ha aprobado una trasposición literal de una directiva europea y lo que nos impacta especialmente es el tema de los aromas caracterizantes. Lo que nosotros tendremos que hacer -y estábamos ya preparados para ello- es ajustar nuestro portafolio de productos y eliminar aquellas variantes que puedan tener aromas caracterizantes.

Precisamente, Sanidad también ha decidido prohibir el tabaco con aromas caracterizantes, ¿Cuáles van a ser los próximos pasos de Philip Morris en relación a este tema?

En nuestro caso afecta concretamente a dos variantes, pero siempre podemos lanzar al mercado otras nuevas respetando la norma y evitando tener aromas caracterizantes. El portafolio a nivel global es muy amplio y no tenemos todos los productos en España, pero podríamos lanzar otras variantes.

¿Qué relevancia tiene el sabor o el aroma a la hora de elegir estos productos?

Tiene alguna importancia pero no lo es todo. Los aromas son importantes porque la gente que usa estos productos son fumadores que quieren dejar de fumar y que tienen que dar un paso y hacer un esfuerzo para pasarse a un producto distinto. Reduce la toxicidad pero no es inocuo ni mucho menos y eso hay que dejarlo claro. El fumador debe saber que el cigarrillo de toda la vida es muy tóxico y que esto es una mejor alternativa, pero no es inocuo. Así que lo mejor que puede hacer cualquier fumador es dejarlo del todo.

Para todos aquellos que no quieren o no pueden dejar de fumar su cigarrillo de siempre, creemos que es justo que sepan que hay alternativas que, aunque no sean inocuas, son una mucho mejor alternativa que su cigarrillo de toda la vida. Y en eso es en lo que estamos. Si se eliminan de golpe todos los aromas, ese paso a este tipo de productos cuesta más porque se tienen que acostumbrar a un gusto que ya supone un salto y es una barrera. Cuanto menos puedas jugar con aromas, más complicado será ese salto.

Creemos que los gustos que se deberían permitir en este tipo de alternativas sin combustión deberían ser atractivos solamente para fumadores adultos. Es decir, gustos relacionados con el tabaco o con el mentolado, pero evitando aromas que puedan ser atractivos a no fumadores o a menores, como sabor algodón de azúcar, tarta de queso... que tristemente se ve en el mundo de los vapeadores.

Daniel Cuevas durante la entrevista con El HuffPost. Aurora Pascual/El HuffPost

¿Cuál es la postura de Philip Morris ante el futuro Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo?

Nosotros estamos abiertos al diálogo y a colaborar, y creemos que muchos de los objetivos del Gobierno y del Ministerio de Sanidad son totalmente legítimos y lógicos, y estamos de acuerdo con ellos. Regular las nuevas categorías de los nuevos productos es algo en lo que estamos de acuerdo y evitar que haya aromas potencialmente atractivos a no fumadores o menores es algo en lo que estamos absolutamente de acuerdo.

En cuanto a otras medidas, nosotros creemos que si están basadas en datos científicos y se hacen con rigor científico, probablemente estaremos siempre de acuerdo. Pero cuando las medidas se hacen de forma más arbitraria o más ideológica, es cuando nosotros estamos menos de acuerdo. Creemos que está muy bien hacer políticas de prevención y es necesario, al igual hacer políticas de cesación es absolutamente necesario para que la gente deje del todo de fumar, pero hay que introducir en esta ecuación políticas para ayudar al fumador que no lo deja a pasarse a productos de menor riesgo.

El objetivo que todos tenemos que tener es ver cómo acabamos con la peor forma de usar la nicotina de la manera más rápida posible y para eso la evidencia muestra que la prevención y la cesación son ncesarias pero no suficientes. Y hay que añadir el desarrollo de alternativas menos dañinas.

¿Cómo va a afectar a las ventas de Philip Morris la nueva legislación?

La verdad es que habría que ver y concretar más cuáles van a ser las medidas de Sanidad, pero nosotros lo que hemos visto en otros países es que muchas de las medidas más extremas de las que se hablan apenas tienen impacto. Se perjudica y fastidia la vida del fumador sin darle una alternativa para pasar a algo mejor y el volumen de las ventas apenas se mueve.

¿En qué os basáis para defender que el tabaco de calentamiento es una mejor alternativa que el tabaco convencional?

Me alegro de que me hagas esa pregunta porque Philip Morris defiende esto y ha hecho miles y miles de estudios científicos que lo demuestran. Pero, además, la mayoría de estos estudios son Peer Reviews, es decir, son publicados en abierto a nivel científico y revisados por otros expertos. Y esto es muy importante porque esta es la metodología más usada en el mundo científico y farmacéutico. Todos estos estudios demuestran que el principal problema relacionado con el cigarrillo es la combustión.

La nicotina no es ni mucho menos inocua, es tremendamente adictiva, pero no es el principal problema del cigarrillo. Lo que causa la mayor parte de las enfermedades son los componentes tóxicos presentes en el cigarrillo cuando lo enciendes -alquitrán o monóxido de carbono-, y el tabaco calentado no tiene ninguna de esas dos sustancias. Hay estudios que demuestran que la inmensa mayoría de estos componentes tóxicos se reducen de media entre un 90% y un 95%, dejando la nicotina aparte, que es la que intentamos replicar de manera similar al cigarrillo.

¿Qué diferencias tiene el tabaco de calentamiento con el cigarrillo electrónico o vapeador?

La principal diferencia es que el cigarrillo electrónico calienta un líquido que contiene nicotina y aromas. Cuando se calienta, genera un vapor y ese aerosol es lo que el consumidor inhala. En el caso del tabaco calentado, se inserta en el dispositivo una barrita que contiene tabaco de verdad y, a través de un software, se calienta a una temperatura controlada para que no haya nunca combustión y se genera un aerosol que se inhala. Visiblemente se ve que no hay ceniza porque no hay combustión y no produce humo, sino un aerosol. Aparte de reducir de forma significativa la toxicidad con respecto a un cigarrillo convencional, no hay humo ambiental que afecte a los no fumadores que están al lado.

¿Fumar tabaco calentado puede hacer que baje el hábito de consumo? ¿Qué otras alternativas hay para evitar el tabaquismo?

Si partimos de la premisa de que lo que queremos eliminar es la parte más dañina del hábito de fumar, lo que deberíamos plantearnos es cómo eliminar la combustión. Deberíamos ser muy estrictos, en base a la ciencia, contra todo lo que tenga combustión. Y lo primero que yo haría sería diferenciar los productos en base a su perfil de riesgo: ser muy agresivo con los productos que conllevan combustión y tratar los que no llevan combustión de otra manera, en función de sus perfiles de riesgo.

Nadie pone en tela de juicio que si una farmacéutica tiene un producto que contiene nicotina -parques o chicles- es porque la nicotina no es el principal problema del cigarrillo, sino que ayuda a la deshabituación tabáquica. Y ambos productos eliminan la combustión, al igual que el tabaco calentado.

Hace unos días se publicó un estudio que demuestra que fumar altera las defensas incluso años después de haberlo dejado... ¿Qué efectos puede tener a largo plazo el tabaco calentado? ¿Qué visión tiene usted?

Esta es la gran pregunta y el gran tema por el cual se nos ataca mucho. Los primeros mercados en los que lanzamos nuestro tabaco calentado fueron Japón e Italia, más o menos en 2015. Lógicamente, si lanzas un producto hace tan poco tiempo, por muchísima inversión que hagamos -y hemos hecho muchísima en investigación científica de toda índole- nuestra evidencia solo es desde 2015 hasta 2023. No tenemos investigación más a largo plazo, pero todos los estudios que tenemos, además de las simulaciones, apuntan a que estos productos reducen de una manera muy significativa la toxicidad con respecto al tabaco convencional. Hay que permitirle a la sociedad -fumador y no fumador adulto- saber esto y que cada uno decida qué prefiere inhalar. A 30 años vista no tenemos información, pero yo no tengo ninguna duda de ello.

Atendiendo entonces a las evidencias científicas, ¿Lo ideal no sería que nadie fumara tabaco convencional ni de ningún otro tipo?

Sin ninguna duda. Esto tiene que estar clarísimo. Los no fumadores no deberían jamás tocar un producto de nicotina y los menores, por supuesto, ni de lejos. Pero el debate es qué hacemos con los fumadores que ya tenemos. En España hay 9 millones de adultos que fuman cigarrillos y tabaco de liar mayormente. A esta gente tenemos que ayudarle para que deje de fumar y tenemos que decirle que lo mejor que puede hacer es romper del todo con todos los productos de nicotina y decirlo clarísimo. Esto lo llevamos haciendo tiempo y hay que seguir haciéndolo de manera más efectiva pero reduce el porcentaje de fumadores muy poco. Los países que han logrado que baje significativamente el número son aquellos que han introducido estas otras alternativas.

Tenemos que decidir si queremos luchar contra el cigarrillo o perpetuar el cigarrillo, porque si no apoyamos ninguna otra alternativa, perpetuaremos el cigarrillo y es lo contrario de lo que queremos hacer.

¿Usted fuma?

No. Ni fumo ni he fumado nunca

Daniel Cuevas, director de Philip Morris en España, Portugal y Andorra, durante la entrevista con El HuffPost. Aurora Pascual/El HuffPost

¿Qué le parecería que sus hijos consumieran tabaco calentado?

Tengo tres hijas y la mayor tiene 18 años, así que puede decidir ya lo que quiere hacer. Yo siempre les he dicho que no fumen nunca y que no toquen nunca ningún producto de nicotina porque son malos para la salud. Sin embargo, todas mis hijas saben -y especialmente la mayor- que el tabaco calentado es mejor que el cigarrillo convencional y así se lo dice a sus amigos.

En ese sentido, ¿qué políticas lleva a cabo Philip Morris con respeto a la protección del menor?

Tenemos unas políticas internas súper serias. Es probablemente el tema que nos tomamos más en serio en esta empresa. Queremos evitar absolutamente eso. Nosotros tenemos un control de cada dispositivo vendido, intentamos siempre que estén registrados para controlar totalmente que se trata de un mayor de edad. Además, defendemos absolutamente que aquellos canales donde no podemos controlar eso, como es el caso de los estancos, estén totalmente regulados. Creemos que la red de expendedurías es una de las grandes bazas de este país a la hora de comercializar tabaco. Los productos que contienen nicotina deberían de ser vendidos solamente en la red de expendedurías para que haya un control claro para que los menores no puedan acceder.

¿Consideráis entonces que tienen algo que ver los canales de venta con el consumo de tabaco por parte de los menores en nuestro país?

Sin ninguna duda. Si un menor no puede comprarlo, delimitas mucho. Si pueden comprar productos con nicotina, como los vapeadores, en una tienda de 'todo a cien' o en cualquier local... estás perdiendo un control fundamental. Creemos que es fundamental que esto se limite a a la red de expendedurías donde el estanquero sabe que tiene una responsabilidad gigantesca y no va a vender a un menor. Y si hay otros canales de venta, que sean canales en los que el productor controle todo de la A a la Z, de manera que sea absolutamente imposible que un menor lo pueda comprar.

Esto choca precisamente con los cigarrillos electrónicos o vapeadores, que pueden encontrarse incluso en los chiringuitos de playa.

Este es uno de los temas en los que coincidimos con el Ministerio de Sanidad y creemos que hay que regularlo. Estas nuevas alternativas al tabaco convencional hay que regularlas. Hay que conocer bien este sector y entender que un canal que puede ayudar mucho a los objetivos de Sanidad es la red de expendedurías que existe en España.

Por último... si en esta mesa estuviera sentada la ministra de Sanidad, ¿qué le diría?

Lo primero de todo estaría súper contento de poder hablar con ella y tener la oportunidad de tener un diálogo, que creemos que es lo principal. Creo que estaría sorprendida de ver cuán en serio vamos y decimos lo que decimos, y estamos totalmente de acuerdo en todas las políticas que podamos hacer para evitar absolutamente que los menores puedan tocar algún producto de nicotina. Creo que para ella sería una sorpresa y se daría cuenta de que podemos ser de mucha más ayuda en todos los temas de salud pública de lo que se pueda imaginar.