El ex CEO de Nueva York con 101 años con una receta de la longevidad 'made in Spain'

Son muchos los especialistas que han estado buscando el "secreto" de la longevidad y, aunque no hay una receta mágica, sí que hay algunos estudios que hablan de ciertos alimentos y dietas podrían favorecer más años, así como hábitos de vida saludable.

En una entrevista con Business Insider, un ex CEO neoyorkino de 101 años ha compartido sus consejos pera llegar a esa edad gozando de buena salud y activo física y mentalmente.

I. Roy Cohen, ex director ejecutivo de una farmacéutica, señaló al citado medio: "Me mantengo en forma, mental y físicamente". Para ello, aseguró que también hay que cuidar las relaciones sociales. "No tienes más remedio que descubrir cómo mantenerte estable", dijo. "Si vives con un montón de otras personas, no puedes comportarte de forma salvaje y egoísta como si fueras la única persona de la familia", añadió.

Aunque indicó que su longevidad probablemente tenga un importante componente genético, dijo que es muy aficionado a la dieta mediterránea, popular en España, y esto podría tener beneficios para la salud, como ya han afirmado algunos millonarios como Jeff Bezos o Bryan Johnson.

Cohen señaló que evita los alimentos procesados y la carne, sustituyéndola por pescado fresco, verduras y aceite de oliva. "Si quiero un refrigerio, comeré un trozo de coliflor, una zanahoria o un pimiento rojo", añadió y detalló que comía "mucho repollo y ensalada".

Esto sumado a mantenerse activo físicamente, algo que ha hecho toda su vida ya que empezó trabajando en una granja. Hoy en día hace 20 minutos de ejercicios para las piernas sentado en la cama cada mañana y hace "circuitos" por su cocina y sala de estar: "Hago al menos 60 minutos cada día".