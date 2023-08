El grupo de personas que debe evitar comer aguacate

El aguacate se ha convertido en una fruta cada vez más popular en España. Hay quien la usa para desayunar en una tostada, para hacer ensaladas o para tomarlo como aperitivo al hacer guacamole.

Aunque esta fruta tiene una composición muy especial, tal y como recuerda la Federación Española de Nutrición (FEN), el contenido de agua del aguacate es inferior al de la mayoría de las frutas, mientras que el aporte de lípidos es mucho mayor, lo que hace que aumente su valor calórico. "Las grasas que contiene son en su mayor parte insaturadas (monoinsaturadas), destacando en particular el elevado contenido en ácido oleico", explican en la FEN.

Los nutricionistas recomiendan su consumo como sustituto de otras grasas menos saludables, además por su alto contenido en fibra, que previene el estreñimiento y puede ayudar a controlar la diabetes.

Por la popularidad que ha alcanzado este alimento, que en 10 años ha disparado su venta en un 1.392% según datos de Mercamadrid, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanzó el pasado 11 de julio un informe en el que detallaban tanto los beneficios del aguacate como aclarar ciertos mitos y lanzar una serie de advertencias a ciertos grupos de población.

Desde la OCU apuntan a que hay ciertas personas que deben evitar su consumo o reducirlo. Es el caso de quienes sigan una dieta hipocalórica, que deben limitarlo debido a su alto contenido en grasas y su valor calórico (100g de aguacate tiene en torno a 150 kcal).

También está contraindicado para las personas con insuficiencia renal, que deberían prescindir de este alimento debido a su alto contenido en potasio. Por último lanzan una advertencia a los alérgicos al látex, ya que tanto el aguacate como otras frutas tropicales pueden producir reacciones a las personas alérgicas a esta sustancia.

Tal y como recuerdan en la OCU tampoco hay que hacer caso a determinados mitos ni calificarlo como "superalimento". No adelgaza ya que se trata de una fruta hipercalórica y las personas con sobrepeso deben disminuir su consumo, del mismo modo avisan que, al igual que cualquier alimento no cura enfermedades. Del mismo modo, avisan que no puede evitar el cáncer pese a su riqueza en vitaminas que "neutralizan el efecto de los radicales libres que causan daño celular, pero esto no equivale a decir que un consumo regular de aguacate evite el cáncer.