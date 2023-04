Pocos conocen el botón secreto del aguacate

Comprar un aguacate en el supermercado o la frutería y llevárselo a casa sin saber si está bueno para comer o no es toda una lotería y el pan de cada día de muchos fans de este alimento.

Muchos consumidores recurren a palpar el aguacate para intentar descifrar si está demasiado maduro o demasiado verde, pero habitualmente esto termina estropeando la fruta sin asegurar que está lista para comer.

Como explican en El Periódico, hay otra opción para saber cuál es el punto del aguacate y es tan sencilla como fijarse en el rabillo.

Para ello hay que arrancarlo ese pequeño botón y ver qué color tiene la pulpa. Si está verde quiere decir que el aguacate todavía está demasiado duro para comer y que es pronto, mientras que si está marrón quiere decir que ya está pasado. La fruta está en su punto si la pulpa está madura.

Los aguacates contienen fibra dietética, grasas saludables y otros componentes que se han asociado a una buena salud cardiovascular. El año pasado un equipo científico constató que comer dos o más porciones de esta fruta a la semana está relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad coronaria.

Esta es la principal conclusión del estudio observacional publicado en el Journal of the American Heart Association. La investigación, que se ha llevado a cabo a lo largo de 30 años sobre 62.225 mujeres y 41.701 hombres, evidencia que los consumidores de aguacate tienden a tener niveles más altos de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL), un menor riesgo de síndrome metabólico, y menor peso, índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de la cintura, en comparación con los no consumidores de aguacate.