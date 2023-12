La ciencia resuelve si tomar un vaso de leche caliente antes de ir a la cama ayuda a dormir mejor

Una vez culminada la jornada, ya duchado, con el pijama puesto y, a punto de despedir el día, hay quien sigue el consejo que ha dado la sabiduría popular de tomarse un vasito de leche caliente antes de acostarse. Dicen que ayuda a dormir mejor. ¿Es eso cierto? La ciencia lo resuelve.

La Sleep Foundation es una organización con sede en Washington, Estados Unidos, que busca proporcionar información sin ánimo de lucro acerca del sueño. Y, según la misma, la leche tiene propiedades que ayudan a promover el sueño.

Y estas podrían estar dadas por el contenido en triptófano de esta bebida. "Se ha demostrado que los alimentos enriquecidos con triptófano mejoran el sueño y el estado de ánimo en la vejez", detalla la fundación en su página web.

El triptófano contribuye a que el organismo produzca melatonina, que es un tipo de hormona que liberamos como respuesta a la oscuridad. Y es la encargada de ayudar al cuerpo a que le entren ganas de dormir una vez caída la noche.

¿Es la mejor opción para todo el mundo?

Aunque igual no es una buena opción para todos. "Beber leche antes de acostarse no parece tener efectos secundarios negativos documentados en la mayoría de las personas", explica la fundación. "Sin embargo, es posible que algunas personas quieran evitar la leche", apostilla.

Es el caso de "las personas que tienen alergia a los lácteos son intolerantes a la lactosa. o tiene síndrome del intestino irritable con síntomas que empeoran con los lácteos", detalla la organización, que concluye que "probablemente no no debería utilizar leche para favorecer el sueño" y opte por otros alimentos que también contribuyan al sueño, pero no sean lácteos, como el pollo o el pavo.