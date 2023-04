Pensabas que es un fruto seco pero en realidad es una legumbre y tiene todos estos beneficios

El cacahuete podría ser definido en pocas palabras como uno de los frutos secos más utilizados en los aperitivos. Sin embargo, esa afirmación no es del todo correcta, ya que botánicamente el cacahuete realmente no es un fruto seco sino una legumbre.

En concreto, el alimento al que llamamos cacahuete es la semilla comestible de la planta Arachis hypogaea, perteneciente a la familia de las fabáceas (Fabaceae) o leguminosas (Leguminosae).

De esta forma, el cacahuete tiene sus semillas dentro de la vaina. Lo que diferencia a esta legumbre del resto es que el tallo crece hacia arriba pero su fruto lo hace hacia abajo, es decir, hacia la tierra.

Los múltiples beneficios de los cacahuetes

Más allá de ser una de las legumbres más singulares por su forma de desarrollarse, el cacahuete también es una gran opción nutricional.

Tal y como precisa la tecnóloga alimentaria y dietista-nutricionista, Beatriz Robles, en el programa de La 1 Saber Vivir, la legumbre tiene una importante cantidad de proteínas, aproximadamente un 25%. También se trata de un alimento rico en fibra, un 8%.

Su principal sustancia son las grasas, con un 43%. Sin embargo, este dato no es negativo ya que se trata mayoritariamente de grasas insaturadas, y de las mismas, “la mayor parte es ácido oleico, igual que el del aceite de oliva”, explica Robles.

Más fósforo que el atún o el salmón

La experta también resalta el alto contenido en potasio de los cacahuetes, de hecho “tiene más que el plátano”, apunta. Lo mismo ocurre con el magnesio, la legumbre posee una mayor cantidad que otros alimentos que son populares por contar con ese nutriente, como el pan integral o el chocolate. Asimismo, el cacahuete también tiene más fósforo que algunos pescados como el atún y el salmón.

No obstante, la dietista-nutricionista subraya que “si se trata de cacahuetes fritos, se incrementa mucho la cantidad de grasa. La misma no es buena, ya que procede de la grasa de fritura, que está degradada. Además esa clase de cacahuetes suelen contar con mucha sal, algo que no es bueno para la salud”.