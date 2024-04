Sanidad aprueba "con orgullo" el Plan Integral del Tabaquismo pese a que el PP "quiera empañarlo"

El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde este viernes al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. Mónica García ha confirmado antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que lo hacen "con orgullo" e "independientemente" de la reticencia de las comunidades gobernadas por el PP. Ha asegurado también que esta actitud "no va a empañar" lo que para ella es "un gran día para la salud individual y colectiva".

García ha dicho que "son otros los que tendrán que explicar por qué no se quieren adherir a este plan, por qué le dan la espalda a la evidencia científica, a la salud y a sus propios técnicos", en clara referencia a la reunión de este jueves, en la que doce comunidades evitaron votar el documento.

"Nos va a llevar a tener un país más sano, vidas más sanas y más calidad de vida", ha afirmado García tras concluir el Interterritorial en el que se ha aprobado el plan.

Hoja de ruta con 150 propuestas sin especificar los lugares sin humo

Aunque en el borrador inicial del Plan Integral del Tabaquismo se incluía la prohibición de fumar en espacios privados, "especialmente aquellos con presencia de menores", en la versión final se ha eliminado. No obstante, se va a mantener la propuesta de aumentar los lugares "de uso público o colectivo" en los que se prohíban los cigarros convencionales, los cigarrillos electrónicos y todos los "productos relacionados", aunque no se concreta cuáles van a ser esos espacios.

Sanidad contempla también en el plan la prohibición de los dispositivos de tabaco de un solo uso. Además de abogar por la salud pública en este punto, se pretende también reducir la huella ecológica derivada del consumo. Del mismo modo, el texto avanza en la equiparación de la legislación para los productos del tabaco. Se pretende prevenir el inicio en el consumo de productos de tabaco mediante la regulación de la venta y el consumo de los mismos.

Y también se incluye una propuesta en la que se habla de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para estudiar cómo las modificaciones fiscales -que consistirá, principalmente, en el aumento del precio de los productos de tabaco- repercutirán positivamente en la financiación de las medidas propuestas para reducir el número de fumadores en España. En ese sentido, plantean también el empaquetado genérico de los cigarrillos, o lo que es lo mismo, que no se distingan las marcas ni se muestren los logotipos de las tabacaleras.

12 comunidades evitan la votación del plan

Este jueves, día marcado para la votación del plan, solo Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias trasladaron al Ministerio de Sanidad su postura. El resto de las comunidades prefirió evitar la votación para adherirse al plan al explicar que no están de acuerdo con el procedimiento que se ha llevado a cabo en las últimas semanas. Y es que las "prisas" por aprobar el plan antitabaco no han gustado a las comunidades gobernadas por el PP.

La Comunidad de Madrid no está muy a favor de la fórmula propuesta por Sanidad y critica que se pida a las comunidades decidir si se unen al plan o no "especificando sus líneas rojas". La directora general de Salud Pública de la CAM, Elena Andradas, defiende que la mejor opción es ir avanzando "año a año" en acciones concretas con inversión específica.

Lo mismo sucede con Andalucía, que lamenta la "premura" de Sanidad por aprobar el plan. Además, no les ha gustado tampoco que se haya propuesto votarlo este miércoles habiendo tenido acceso al documento "con menos de 24 horas de antelación". Así que el departamento dirigido por Catalina García cree que todo atiende al "interés político" de aprobarlo cuanto antes, por eso pide "rigurosidad".

Aragón ha confirmado también que no se adherirá al plan por "la falta de concreción", tanto en el contenido como en el tema presupuestario. Consideran que es "flojo" por no tener calendario de ejecución y que falta consenso "por las formas y las prisas". Cantabria también ha informado que no se va a sumar al estar en contra de la prohibición del humo en terrazas y por no estar dotado de fondos económicos suficientes.

Castilla y León cree que el texto tiene "dos problemas fundamentales", que son la falta de financiación y la necesidad de consensos. Además, critica la falta de tiempo para tomar una decisión: "en un tema tan serio dar un plazo de 24 horas me parece muy equivocado". Extremadura no está de acuerdo con la propuesta del empaquetado genérico del tabaco. Consideran que supondría un grave prejuicio para los intereses de los cultivadores, que producen tabaco de más calidad que los que llegan de fuera de la UE.

Murcia y Baleares se han abstenido porque el plan carece de memoria económica. Critican que "está redactado sin rigor, carece de memoria económica" y demuestra "poco trabajo y mucha prisa en el Gobierno de Sánchez por hacer el anuncio".