Sanidad emite un comunicado para exigir la eliminación de la "lamentable" pregunta del MIR

La polémica estaba servida y no ha fallado. Una de las preguntas del reciente examen MIR (Médico Interno Residente) ha causado un enorme revuelo por su contenido, que hace referencia a un retraso habitual en la consulta por parte de un médico que, además, decide adelantar su entrada y retrasar su salida del puesto por "perfeccionista".

Este es el enunciado completo:

"Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: "no soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social."

A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?

1. Trastorno esquizoide de la personalidad.

2. Trastorno narcisista de la personalidad.

3. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.

4. Trastorno de la personalidad no especificado".

Ante el revuelo, el Miniterio de Sanidad ha reaccionado con un comunicado, en forma de hilo de X (antiguo Twitter), donde aclara la polémica en torno a la pregunta 84 (modelo 0) y "considera que debería valorarse su retirada".

Por ello, explica el departamento de Mónica García, "respetando la independencia de la Comisión Calificadora" considera que "debería tomarse en consideración la impugnación de dicha pregunta".

En el hilo, Sanidad adelanta que enviará una carta a la Comisión Calificadora argumentando su postura en base a varios argumentos, que desglosa:

"La pregunta puede ser vista como una falta de respeto ante una situación cotidiana que refleja los déficits del sistema sanitario: la necesidad de que muchos profesionales alarguen la jornada para dar respuesta a las necesidades de sus pacientes".

"En un contexto de especial foco en las acciones por la mejora de la salud mental de población y profesionales, la pregunta puede resultar estigmatizante".

"Las personas que se encuentran en situación de precariedad y sobrecarga laboral tienden a culpabilizarse y expresar las carencias de la organización como un problema propio. Esto dificulta su detección y les pone en riesgo, no solamente de cargar con la culpa de "no llegar", sino también de terminar siendo patologizados y señalados desde fuera, sumando al sufrimiento propio el estigma".

