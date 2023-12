El curioso motivo por el que no deberías ir vestido de camuflaje en un crucero

Si te ha tocado un buen pellizco de la Lotería de Navidad o has reservado dinero de paga extraordinaria de enero quizás tengas en mente realizar un viaje en las próximas fechas. París, la ciudad del amor en esos primeros años de noviazgo; o Nueva York, con su belleza propia del invierno o de comienzos de la primavera, pueden ser algunos de los destinos.

No obstante, entre los viajes predilectos siguen estando los cruceros. Por el Mediterráneo, por el norte de Europa o por El Caribe. Son variados los itinerarios que puedes escoger y a la hora de hacer la maleta tienes que tener en cuenta no solo que hay una cena de gala, si necesitas o no traje de baño o ropa cómoda para las excursiones, si no también las normas de vestimenta de los países que vas a visitar.

Así, si al final te acabas decantando por el Caribe, tienes que tener en cuenta que la ropa de camuflaje la tendrás que desechar de las prendas que te va a llevar. Concretamente, tal y como afirman desde Reader's Digest de acuerdo a la compañía de cruceros Royal Caribbean, países como Antigua, Barbados, Granada, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago la prohíben.

¿Por qué no se puede llevar ropa de camuflaje en países del Caribe?

El motivo no responde a los códigos de vestimenta propios de estos países, en los que la ropa de camuflaje está únicamente reservada para el personal militar. De estar en estos momento ya yendo a alguno de estos destinos con prendas con dichos motivos empacadas, has de saber que sí que podrás usarlas en el interior del barco, pero no fuera de este espacio.

De no haber hecho todavía la maleta, las recomendaciones expuestas en el citado medio y que subrayan las compañías es que la evites si no quieres problemas en los puertos. Y es que, al pasear en dichos países con pantalones, camisetas o cualquier accesorio de camuflaje te expones a una multa o incluso a ser arrestado.