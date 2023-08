El restaurante en el que sólo un día a la semana hay hasta tres años de lista de espera

Desde el siglo XIX resiste en el número 8 de John Street, en la ciudad de Bristol, Reino Unido, una pequeña taberna, con no más de siete mesas en su interior, de nombre The Bank Tavern. En ella, se sirven platos que combinan la cocina tradicional de los pubs británicos con la comida ecléctica más contemporánea. Es conocido por los asados que sirve los domingos. Tanto, que para poder ir como comensal ese día de la semana hay una lista de espera de cuatro años.

El propietario, Sam Gregory, explicó que no repiten el mismo menú. "Cambiamos los entrantes y postres semanalmente para que el menú nunca sea el mismo. Sin embargo, la mayor parte se debe al esfuerzo hercúleo de nuestro jefe de cocina y equipo de cocina", explicó Gregory al periódico británico Daily Star.

En cuanto a las carnes, ofrecen de vacuno, pero también de cerdo, así como de venado y de ave. Además, existe la posibilidad de tomar platos veganos. Y otra de las señas de identidad de este local es que los productos que ofrecen tratan que sean lo más locales posible. Por lo tanto, se aprovisionan de carne procedente de las las granjas de West Country.

Paró el mundo, pero respetaron la espera

Con el paso del tiempo, este restaurante se ha ido haciendo más y más famoso. Pero, desde 2019, su popularidad ha alcanzado unos niveles "estratosféricos", explicaba para The Guardian Gregory. Ya por aquel entonces "teníamos una lista de espera de seis meses, pero luego todo el mundo estaba reservando para intentar entrar", añadía. Y, entonces, llegó la COVID.

El 2020 estuvo marcado por la llegada de la pandemia y las consecuencias que esta tuvo. El mundo quedó paralizado casi al completo. "Cuando cerramos, tomamos la decisión de que cualquiera que hubiera reservado con nosotros honraríamos esa reserva", detallaba Gregory al tabloide británico. "Entonces, para gestionar ese trabajo atrasado, cerramos nuestro sistema de reservas".

Y hacia marzo de 2022 la lista de espera llegó a alcanzar los cuatro años. Por lo que decidieron cerrarla de nuevo y, a día de hoy, sigue sin ser posible hacer una reserva. "La gente que viene ahora ha estado esperando dos o tres años", ha detallado el regente del establecimiento.

Perros antes que humanos

Además de la carne, el Bank Tavern es conocido por sus sidras y cerveza, algunas de ellas galardonadas a nivel tanto local como nacional. Y para disfrutar de las mismas no hace falta que sea un domingo. Y no tiene por qué ser en una de las siete mesas de su interior. También hay habilitada una terraza. Aunque, desde su página web, ya advierten de que "el clima no está garantizado y no somos responsables de ninguna decepción que esto pueda causar".

Asimismo, señalan que se puede acudir al establecimiento con niños. "¡Sólo si son divertidos!", especifican a través de su web. Y lo mismo ocurre con los perros, a los que "preferimos antes que los humanos", señalan.