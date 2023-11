La discoteca más famosa de Europa y a la que entra uno de cada 10 que lo intentan

Se encuentra en Berlín y su fama la precede. Berghain es una es una de las discotecas más famosas no sólo de Alemania, sino de toda Europa. Con casi 20 años de historia a sus espaldas, este club no lo ha podido ver todo aquel que ha querido entrar. De hecho, el criterio de admisión no está del todo claro.

Una vez has conseguido que la persona que custodia la puerta te vea apto para entrar, debes someterte a un cacho exhaustivo. Y, a continuación, tapan las cámaras de los dispositivos móviles. Entonces, ya puedes sumergirte en su ambiente de descontrol.

En el interior de Berghain todo (o casi todo) está permitido. "La gente es como que está como quiere vestida", ha contado una chica que ha acudido a la discoteca a través de su perfil de TikTok.

"Gente como Dios lo trajo al mundo, gente en bóxer o en tanga, gente con un taparrabos...", ha continuado explicando.

La pista principal de la discoteca ha contado que es "ultraoscura" y, en ella, "el sonido es "muy fuerte". "No se puede, literalmente, hablar con nadie y el DJ está escondidito en un rincón", ha apostillado.

En cuanto a la música que pinchan, ha apuntado que es "tecno duro y parejo". Eso en la pista principal. En el resto de plantas se ofrecen otras alternativas musicales. Y no sólo eso. En el interior de la discoteca hay, según esta usuaria de TikTok, una heladería y lugares para comprar comida.

Otro de los aspectos que ha señalado es que dentro del local "la gente hace lo que quiere, porque, literalmente, en Berlín no hay reglas para nada y nadie juzga nada".