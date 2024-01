Pilotos piden no descalzarse en el avión en los vuelos largos

Hay una determinada serie de acciones, gestos o cuestiones que molestan -mucho- a los pilotos de aviones. No cuando están volando, sino cuando ellos mismos son los pasajeros. Se trata de los comportamientos que han identificado en algunos viajeros y que ellos se niegan a repetir cuando les toca ir fuera de la cabina. Entre ellos destaca uno sobre todo.

Así lo recoge The HuffPost -en su edición estadounidense- en una información en la que ha consultado a distintos profesionales para conocer su opinión sobre lo que nunca harían como pasajeros, dada la experiencia única con la que cuentan como pilotos.

¿Qué es lo que nunca haría una buena parte de los pilotos de avión cuando viajan como pasajero? Tiene que ver con el calzado, porque nunca se lo quitarían durante un vuelo largo, para realizar una tarea muy concreta. Y a la que, muy probablemente, todos los viajeros de un trayecto de gran duración acabarán teniendo que recurrir.

"¿Qué tan loco es eso?"

En este sentido, no se trata únicamente de quitarse el calzado, por ejemplo, durante un vuelo trasatlántico, no. Los pilotos consultados en la información apuntan a que no se quitarían nunca los zapatos para ir al baño a hacer sus necesidades. "¿Qué tan loco es eso?", responde al medio Michelle Gooris, piloto de una aerolínea chárter y responsable del blog Dutch Pilot Girl.

Gooris subraya que "nunca iría descalza al baño", en sintonía con la opinión de otro compañero de gremio, Stefán Dór Arnarsson, piloto de la aerolínea islandesa PLAY: "Es comprensible que muchos pasajeros se quiten los zapatos cuando están sentados para estar cómodos durante el vuelo, pero yo siempre me aseguro de usar zapatos cuando voy al baño".

El motivo de estos consejos u opiniones es bastante obvio. Se corresponde con el riesgo -antihigiénico- de que restos de orina u otro tipo de fluidos y partículas acaben impregnando los pies del pasajero. Pero la reflexión es clara, si los consultados ponen el foco en esta cuestión, es porque hay quien lo hace. Y aquí el ejemplo.