Un médico salva la vida de un pasajero con el Apple Watch de una azafata

Un médico del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico, Rashid Riaz, de 43 años, se ha convertido en el protagonista de un vuelo entre Birmingham y Verona, al usar el Apple Watch de una azafata para salvar a una mujer de 70 años con dificultades respiratorias.

El 9 de enero, la tripulación de cabina de Ryanair reclamó la presencia de un médico al darse cuenta de que la anciana empezaba a tener problemas para respirar en pleno vuelo. Ante la urgencia, el Dr. Riaz dio un paso adelante y, con la colaboración del personal de la aerolínea, pudo monitorizar los niveles de oxígeno en sangre de la paciente, una función presente en el dispositivo de Apple.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"El Apple Watch me ayudó a descubrir que la paciente tenía una saturación de oxígeno baja", explicó el médico a The New York Post. A pesar de que la aplicación de Oxígeno en Sangre del smartwatch no está destinada a un uso médico, según el sitio web de Apple, el médico pudo obtener información vital que contribuyó al rescate.

Tras hablar con la paciente en su idioma nativo, urdu, y tranquilizar a su esposo, el Dr. Riaz pidió a la tripulación una de las bombonas de oxígeno equipadas en el avión con el objetivo de mantener los niveles de saturación de la mujer durante el vuelo hacia Italia. La rápida intervención permitió que la pasajera se recuperara antes de aterrizar, una hora después, de forma segura en su destino.

El médico, quien trabaja en el Hospital del Condado de Hereford, elogió la actuación del personal de Ryanair y ha aprovechado la fama para recordar la importancia que tiene contar con kits médicos de emergencia en todos los vuelos. "Lo ideal sería incluir herramientas para tomar mediciones básicas, medidores de presión arterial y diabetes, así como un monitor de saturación de oxígeno", explicó el médico.

El fabricante del iPhone , inmersa en una disputa judicial por violar las patentes de la compañía de tecnología médica Masim sobre el software que se ha utilizado en este rescate, anunció la semana pasada que volvería a poner en el mercado los relojes Apple Series 9 y Ultra 2, esta vez sin la función de medición del oxígeno en sangre que obligó a su retirada temporal en el mercado estadounidense.