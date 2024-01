Comprobador Lotería del Niño 2024: resultado del sorteo de hoy 6 de enero

La Lotería del Niño de hoy sábado 6 de enero del 2024 levanta pasiones y no es para menos. La ilusión y el espíritu de la lotería se vuelve a despertar en el país de la mano de Loterías y Apuestas del Estado, que también quiere que este Día del Reyes te sonría la suerte.

Para comprobar si tu número está premiado y no salgas a festejarlo antes de tiempo, disponemos del comprobador de décimos de la Lotería del Niño 2024. Su mecanismo es bien sencillo: tan solo tienes que introducir el número que quieras consultar y el importe que has jugado y, en cuestión de segundos, sabrás si tiene o no premio y el importe del mismo.

Así, desde el inicio del Sorteo Extraordinario del Niño podrás consultar dichos números, ya que el comprobador se va actualizando conforme se vayan conociendo los resultados de esta lotería de reyes administrada por Loterías y Apuestas del Estado. De la misma forma, si eres de los que prefieres dejarlo para el último momento o el día siguiente, saber que también estará disponible.

Lotería del niño El sorteo comenzará a las 12:00 Primer premio ----- 2.000.000 € 2º premio ----- 750.000 € 3º premio ----- 250.000 € Terminaciones 4 cifras ---- ---- 3.500 € Terminaciones 3 cifras (1.000 €) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Terminaciones 2 cifras (400 €) -- -- -- -- -- Extracciones especiales Primera - Segunda - Terminación -

El sorteo del Niño comenzará a las 12 horas (horario peninsular) de hoy sábado 6 de diciembre en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Recordamos que a través de El HuffPost puedes seguir la retransmisión de la Lotería del Niño 2024 en directo para conocer, en tiempo real, si eres uno de los afortunados con los números ganadores de este sorteo extraordinario.

Nota: Los únicos resultados oficiales del segundo premio de Navidad 2024 son los que hacen públicos la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.