ONCE: comprobar Cuponazo, Mi Día y Super Once, resultado de hoy viernes 27 de octubre

ONCE: comprobar Cuponazo, Mi Día y Super Once del viernes 27 de octubre

Consulta el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 27 de octubre de 2023. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cuponazo, Mi Día y Super Once de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 27 de octubre de 2023, dotado de un premio de 9 millones de euros, ha sido para el 53467 de la serie 30.

Los viernes puedes tener la oportunidad de ganar hasta 9 millones de euros con el Cuponazo de la ONCE y 6 premios de 100.000€. Puedes convertir tu combinación en Cuponazo XXL al abonar 2 euros más de lo que juegas y ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros.

Es necesario que elijar una combinación ganadora y la cantidad que quieres jugar para optar al bote final. Puedes ganar el premio final si aciertas las 5 cifras del número ganador más la serie, con un número del 1 al 135. Dentro del mismo cupón se pueden acumular los premios de 1ª y 2ª categoría.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, viernes 27 de octubre de 2023 ha agraciado a la fecha 14 JUL 2007, siendo el número de la suerte el 2.

El Sorteo Mi Día de la ONCE consiste en elegir tu fecha más especial. Cada jueves puedes intentar conseguir el bote del sorteo de la ONCE si aciertas la combinación ganadora formada por una fecha concreta y un número de la suerte Cada jueves se celebra el sorteo de Mi día y podrás elegir cualquier fecha importante para que se convierta en la combinación ganadora por 1€.

Las fechas se pueden elegir de un total de 36.525 válidas para convertirse en la combinación ganadora. Cada combinación ganadora con una fecha también se juega con un Número de la Suerte a elegir entre el 1 y el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. Dentro de los premios a repartir en las categorías fijas puedes ganar 5 € al acertar el año, 2 € al acertar el día, 1 € si aciertas el mes y, en el caso de acertar el Número de la Suerte, recibirás 1€.

Super Once

El resultado del Super Once de hoy, viernes 27 de octubre de 2023 ha dado como ganador al número 2, 3, 9, 11, 18, 19, 24, 25, 28, 33, 35, 36, 49, 55, 65, 69, 72, 76, 79 y

82.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cuponazo, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.