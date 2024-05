Invita a unos amigos a su casa, ven al gato y lo que le dicen de este genera cientos de comentarios

La creadora de contenido @paauliiglez ha publicado un vídeo en TikTok en el que ha contado la anécdota de lo que le dijo una amiga sobre el gato cuando fue a su casa de visita. Invitó a un grupo de amigos y una pareja, de la que no ha dado más información, provocó su total indignación.

"Vino uno con su novia, les abro, veo que ella mira hacia el suelo y dice... '¡Ay, tienes gato!, y yo le respondí que sí, encantada de presentarla a mi gata, la más feliz del mundo", ha expresado al principio del vídeo, que cuenta ya con más de 4.000 'me gusta'.

Y para su sorpresa, le responde después: "Me dan asco los gatos, ¿lo podrías encerrar?". "Me dice mi amigo que sí, que a ella no le gustan, que se le había olvidado decírmelo...", ha comentado, pero ha dejado claro una cosa muy importante para ella.

"Lo que tú no entiendes es que no estás viniendo a mi casa, sino a SU casa (del gato), ¿cómo lo voy a encerrar? ¿Tú vas a casa de la madre de tu amiga y le dices que la encierre porque te da asco? Si me dices que te da alergia o miedo pues vale, la encierro", ha afirmado.

Pero ya si es por asco, lo ha tenido muy claro con el remate: "Cariño, mira, el día que encuentres un ser vivo más limpio que un gato, vienes aquí, te sientas, y me lo dices". Son más de 700 comentarios que ha generado esta anécdota en el que se ha cometado de todo.

"El fallo es de su pareja que no buscó otro sitio para ir, pero que los gatos coman de la misma vajilla donde está sirviendo la comida...", ha expresado el usuario Fran. "A mí me dicen eso y les invito a salir por la puerta... Cómo vas a casa de una persona y sueltas eso por la boca", ha razonado la usuaria @anamariageorgeta