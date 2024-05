Juan Manuel de Prada usa dos nítidos adjetivos para responder a Ayuso y Milei sobre la justicia social

El escritor Juan Manuel de Prada ha mandado un mensaje muy directo al presidente de Argentina, Javier Milei, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por lo que ambos han dicho sobre la justicia social.

“Me ha hecho gracia el refrito de Ayuso y Milei. Ideas circulantes en la derecha o en cierta derecha. Una derecha que, claramente, está ganando la partida. Es un poco indecoroso y vergonzoso decir que la justicia social es un concepto de izquierdas", ha asegurado en el programa de la Cadena SER Hora 25.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Juan Manuel de Prada ha justificado que el término justicia social "es una expresión moderna de las dos formas de justicia clásica". "En toda sociedad, naturalmente, hay que dar a cada uno lo suyo. Esto implica el ejercicio de la distribución de la riqueza", ha añadido.

"A mí no me gusta pagar impuestos, no me gusta trabajar… Lo que pasa es que considero que cuando me convierto en un animal político, cuando decido que voy a vivir en sociedad, tengo que asumir unas obligaciones", ha explicado.

El escritor cree que los mensajes lanzados por Milei y Ayuso son "muy peligrosos". "Están fanatizando a la gente diciéndole cosas absurdas. Da la impresión de que esta derecha es ya decididamente anticristiana, cosa que es evidente también por otras maneras de comportarse y de desenvolverse", ha expuesto.

Juan Manuel de Prada cree que lo que hacen es preconizar que "la suma de los egoísmos a través de la mano del mercado hace que todo vaya fenomenal". "El señor Milei ha usado el término ‘satánico’. A mí estas ideas me parecen ‘satánicas’ y no creo que sean ni de derechas ni de izquierdas”, ha sentenciado.