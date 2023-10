'Titania', la ficción sonora de Podium Podcast y Santander, ya suma más de un millón de descargas 

Titania, la ficción sonora sobre ciberseguridad producida por Podium Podcast y Santander, acumula ya más de un millón de escuchas desde su estreno el pasado mayo. El éxito de este branded podcast ha superado todas las expectativas y muestra de ello es que este miércoles ha ganado el Premio Ondas a mejor podcast por “elevar el género” y su “impecable diseño sonoro”.

Sus creadores ya están inmersos en la producción de su segunda temporada y, debido al interés que está generando fuera de España, se trabaja en su adaptación a otras lenguas. El podcast ha tenido una destacada acogida en América Latina, donde se han producido un 39,6% del total de las descargas. Además, el proyecto acumula 120.000 descargas de media por cada episodio, lo que la convierte en uno de los branded podcasts con mejores resultados en su estreno.

Este dato lo refuerza también otro premio que Titania ha obtenido esta misma semana: los galardones Inspiracional, organizados por IAB Spain, le han concedido el bronce en la categoría Mejor Estrategia de Branded Content. La plataforma que más descargas ha aportado es Spotify, con un 45,9%, seguida de EL PAÍS con 24,5%. De todas, el 90% se ha realizado desde dispositivos móviles. Titania es el tecno-thriller sonoro de los guionistas Manuel Bartual -que ya había ganado un Ondas Global del Podcast 2023- y Juanjo Ramírez Mascaró, guionista de La casa de papel.

Protagonizado por Nikki García, Francesco Carril, David Meneses, Olga Aguirre, Fernanda Orazi y Ana de Castro, la primera creación sonora de ficción del banco Santander fue lanzada el 24 de mayo de 2023 y consta de ocho episodios de 20 minutos de duración. La protagonista de los episodios es Alicia, una mujer que vive una vida aparentemente normal. Tiene un trabajo cómodo, una buena relación de pareja y un sobrino al que le encanta cuidar. Un día, una llamada de teléfono lo cambia todo y Alicia se convierte en el blanco de un ciberdelito. A partir de ahí, su vida no volverá a ser la misma: sufrirá engaños, manipulaciones, robo de datos y suplantación de identidad.

Titania no es solo una historia entretenida, busca también concienciar al público sobre los peligros del mundo digital y transmitir simples y útiles consejos para evitar ser víctimas de ataques y fraude online. Los capítulos dejan consejos sobre seguridad en el mundo digital. Desde no revelar información sensible a desconocidos que contacten por canales online y ser siempre conscientes de la información que se comparte, hasta confirmar la procedencia de un mensaje o una llamada sospechosa a través de otros canales y, si es necesario, recurrir a un experto.

A través de las vicisitudes de Alicia y de los otros protagonistas de la historia, como su hermana Rebeca o su novio Juan, el podcast ayuda a identificar técnicas de ingeniería social, como la suplantación de identidad o el phishing y ofrece consejos como priorizar el uso de la biometría. Enfatiza la importancia de mantener los dispositivos actualizados para protegerlos de posibles vulnerabilidades, y ofrece consejos como utilizar la autenticación multifactor en todas las cuentas para añadir capas extra de seguridad.

Episodio tras episodio, el oyente puede entender de manera didáctica las ventajas de ser discretos en entornos online, como redes sociales o mensajería instantánea y de no proporcionar información personal y confidencial ante la presión de un extraño. También la importancia de crear contraseñas robustas con frases de seguridad y no reutilizándolas de cuenta en cuenta.