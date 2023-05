Avanzar con el PSOE o retroceder con el PP

Esta legislatura ha sido probablemente la más difícil en democracia. Con una pandemia, una guerra a las puertas de Europa, un volcán, incendios forestales descomunales y una prolongada sequía. A todo ello se ha enfrentado el Gobierno de Pedro Sánchez adoptando miles de medidas cuyo resultado es que hoy tenemos más empleo que nunca en España, crecemos económicamente más que nunca y se fortalece el Estado del Bienestar más que nunca.

Y todo ello, a pesar de tener la peor oposición de Europa. El PP, primero con Casado y ahora con Feijóo, nunca han arrimado el hombro en momentos difíciles; siempre han dicho que no a todo y jamás se han alegrado de nada bueno para España.

Hoy, los Consejos de Ministros son de avances sociales, no de recortes como los de los gobiernos del PP. Este Gobierno ha sido el de la protección a familias, trabajadores, empresas y autónomos; mientras los del PP fueron los de la protección a los bancos.

Hagamos un ejercicio de política ficción reflexionando sobre qué hubiese ocurrido en España si estos años hubiese gobernado el PP. Apenas comenzó la legislatura llegó la pandemia. Nos recluimos en casa, salíamos con mascarilla y más tarde llegaron las vacunas. Ni siquiera en momentos tan difíciles el PP bajó la tensión, convirtiendo la campaña de vacunación en un campo de batalla política. A pesar de todo ello, el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió que España liderase la vacunación a nivel mundial. ¿Ya no nos acordamos?

El presidente también fue a Europa a pelear y defender fondos europeos para España, consiguió 140.000 millones, junto a Italia, los que más obtuvieron. El PP no solo no lo felicitó, sino que siempre ha intentado que estos recursos no llegaran. ¿Hubiese conseguido el PP en caso de gobernar todos estos fondos? Rajoy nunca fue capaz de defender nada de esto en Europa en otra crisis.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó los ERTE y ayudas a autónomos, por primera vez en la historia: 31.000 millones de euros. Se protegieron a 4,5 millones de trabajadores con ERTE y 1,6 millones de autónomos. Se salvaron miles de empresas y se evitó una sangría de paro en nuestro país. ¿Hubiese aprobado el PP en caso de gobernar estas medidas? Rajoy nunca lo hizo. Es más, aprobó medidas en la dirección contraria.

También se ha aprobado una nueva reforma laboral que ha permitido alcanzar cifras récord de empleo, 20,6 millones de personas trabajando; uno de cada dos contratos son indefinidos y la cifra de paro es la más baja en 15 años. Hoy hay 1,2 millones de personas más trabajando que al comenzar la pandemia. El PP aprobó otra reforma laboral que machachó a los trabajadores recortando sus derechos y en 7 años fueron incapaces de recuperar los niveles de empleos anteriores a la crisis. Con Rajoy el paro era el doble que el actual, por si alguien lo olvidó.

El presidente Pedro Sánchez ha subido el Salario Mínimo, un 47%, más que nunca, hasta los 1.080 euros, beneficiando sobre todo a mujeres y jóvenes. Feijóo siempre se ha opuesto a esta subida. Y hoy España es el motor económico de Europa, creciendo cuatro veces más que cuando gobernaba el PP.

Pedro Sánchez ha subido las pensiones un 8,5%, más que nunca, ha destinado 3.000 millones a la hucha de las pensiones y ha eliminado el copago farmacéutico a 6 millones de personas. Todo con el voto en contra del PP. Feijóo prefiere el modelo de Rajoy y subir 1 euro las pensiones.

Se han aprobado 2.500 millones en becas para 1 millón de alumnos, más que nunca, para que se pueda estudiar en igualdad de oportunidades. Con el PP se recortaron becas y cuantías; y se subieron las matrículas universitarias provocando que 120.000 alumnos tuvieran que abandonar la universidad por falta de recursos económicos. ¿O de esto no se acuerda Feijóo?

Se ha aprobado una Ley de Vivienda para favorecer el acceso a ella a jóvenes y familias, frente a un gobierno del PP que favoreció la especulación y el pelotazo urbanístico. Hoy la vivienda es un derecho y no un negocio. Sin olvidar la aprobación también del Bono de Alquiler Joven.

Se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, que llega a 1.700.000 personas, la mitad son niños. Evitando así que haya menores en nuestro país que pasen hambre. Con el PP, España fue líder en pobreza infantil en Europa junto a Rumanía y nunca hicieron nada al respecto.

Hay muchas más medidas aprobadas: los bonos gratuitos para cercanías, rodalies o media distancia, la financiación del 50% de Interrail para que los jóvenes de 18 a 30 años viajen este verano por Europa, la Ley de Ciencia, el mayor presupuesto de la historia para I+D+I; la Ley de FP, la Ley de Regulación de Eutanasia, la Ley de Empleo o la Ley Rider.

Podríamos hablar también de impuestos. Pedro Sánchez los ha bajado a clases medias trabajadoras y los ha subido a bancos, grandes energéticas y grandes patrimonios; con el voto en contra de Feijóo. Recordar que Rajoy subió más que nunca los impuestos, eso sí, solo a clases medias y trabajadoras, porque a los más ricos los bajó. ¿O no nos acordamos de las amnistías fiscales para los grandes defraudadores?

Y ante el 28M destacar que ningún otro gobierno ha apostado más por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que el de Pedro Sánchez, subiendo un 40% la financiación a Comunidades y un 18% a las Entidades Locales respecto a cuando gobernó el PP.

Para la derecha las reformas son recortes, para los socialistas, dignidad. Los socialistas gestionamos mejor la economía porque pensamos en la mayoría social del país, por eso nuestras reformar con derechos hacen crecer la economía y el empleo, mientras que los recortes del PP hundieron la economía y dispararon la desigualdad. Ahora que se acercan las elecciones del 28M es bueno reflexionar sobre todo ello.