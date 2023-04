¿Alianza de la izquierda? Qué quiere Podemos, qué quiere Yolanda Díaz y dónde puede estar el acuerdo

La izquierda, más dividida que nunca. Sumar y Podemos han enfriado en estas últimas semanas las expectativas de una posible alianza electoral para las elecciones generales tras cruzados reproches y una enorme bronca política. La intención de Yolanda Díaz de presentarse a los comicios bajo el paraguas de Sumar, su marca electoral, ha vuelto a poner de manifiesto las enormes diferencias que mantiene con la cúpula actual de Podemos, encabezada por Ione Belarra e Irene Montero, y con el exsecretario general de la formación, Pablo Iglesias. La forma de celebrar primarias para configurar las listas y determinar los candidatos es la razón que explica las diferencias, aunque detrás también hay una guerra por el control de la alianza, la supervivencia de las siglas y la independencia de los proyectos.

En este momento, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, las negociaciones se encuentran en punto muerto. En su entrevista en el programa "Lo de Évole" en LaSexta, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo admitió este domingo que sólo mantuvo una reunión con Podemos para discutir la manera de dicha alianza. "Hubo una única reunión un lunes y se levantaron de esa mesa y no volvieron a ella", aseveró, para posteriormente añadir: "Confío en que vamos a sumar colectivamente, pero las cosas serias no hay que tomarlas así".

Podemos, mientras, ha vuelto a insistir este lunes que el problema con Díaz es su falta de voluntad para pactar unas primarias abiertas. "Nuestro compromiso está claro; si hay voluntad de primarias abiertas, estoy disponible esta misma tarde, la semana que viene o después de las elecciones de mayo", ha dicho la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una entrevista en RNE.

Entonces, ¿por qué entonces no se ha producido ya un acuerdo entre Sumar y Podemos cuando ambos están de acuerdo en celebrar primarias para configurar las listas electorales de cara las generales? La diferencia estaría en la forma de llevarlas a cabo.

Ione Belarra, Yolanda Díaz e Irene Montero Europa Press via Getty Images

En un artículo publicado hace un mes en CTXT, Iglesias explicaba cómo “en el pasado” los distintos partidos integrados en Unidas Podemos se ponían a elaborar la lista conjunta de esta coalición: cada uno celebraba sus propias primarias “y después se negociaba un acuerdo”, en los despachos, para ubicar a los candidatos de cada formación en la lista conjunta y que todos quedaran más o menos satisfechos. “El acuerdo no era fácil, pero era posible porque todo el mundo compartía, a grandes rasgos, cuál era el peso de cada fuerza. Nadie dudaba, por ejemplo, de que Podemos era la fuerza mayoritaria de la coalición, del mismo modo que nadie dudaba en Catalunya de que el partido de Ada Colau era allí el mayor respecto a Podem, ICV y EUiA”, señala Iglesias.

Pero ahora, según Iglesias, repetir ese procedimiento para confeccionar las listas de Sumar sería "enormemente difícil, porque es obvio que las organizaciones no comparten criterio respecto al peso de cada una”, subraya. Por eso, Podemos defiende que en esta ocasión no haya negociación posterior en los despachos, sino unas primarias con un nuevo censo en el que se integraran las militancias de todos los partidos, incluidos los simpatizantes de Sumar y que se eligiera directamente a los miembros de las candidaturas.

Esta fórmula, sin embargo, beneficiaría claramente a Podemos, ya que tiene una base de afiliados más amplia. Dada esta superioridad numérica, su militancia obtendría una poder determinante en estas decisiones. Además, Podemos sabe que Díaz no cuenta con el aparato de partido del que aún disponen los morados y su potencial militancia no está todavía organizada.

Lo curioso es que Podemos nunca ha usado las primarias abiertas para diseñar las listas en sus alianzas con otros partidos, aunque sí se lo propuso a Mónica García (Más Madrid) para las elecciones en la Comunidad de Madrid de 2021. De hecho, las alianzas con IU para estas elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo se han decidido en los famosos despachos de los que hablaba Iglesias en su artículo. Se ha recurrido a primarias separadas para después negociar en privado quién es el candidato, las cuotas de poder y los recursos económicos, en base sobre todo al peso de cada partido en cada región y a los pronósticos electorales para cada uno.

¿Y qué es lo que dice Sumar? Yolanda Díaz ha mostrado cierta ambigüedad a la hora de definir qué tipo de primarias quiere, aunque desde luego evitaría cualquier fórmula en la que el peso recaiga principalmente sobre Podemos. El planteamiento de la ministra pasaría por unas "primarias multilaterales" cuyo mecanismo debe pactarse con todas las formaciones que participarían dentro de Sumar, entre las que están Izquierda Unida, Más País, Más Madrid o Compromís. Lo que no quiere Díaz es marcar las reglas del juego sin la voz o participación de estos grupos. Especialmente, de algunas formaciones regionales que se oponen a celebrar unas primarias abiertas y universales al considerar que eso juega en contra de sus intereses.

En el programa de Évole, la ministra defendió precisamente que dentro de Sumar hay "muchas identidades". "¿O sólo hay una única identidad?", preguntó en referencia velada a Podemos. De hecho, Díaz negó que las primarias sea el asunto que la distancia de Podemos. "Vamos a negociarlo todo. Sé de lo que hablan los partidos cuando hablan de negociar: cuánto dinero, cuántas listas... y poquito del programa. Es una tristeza esto", ha dicho. Y ha lanzado el órdago: "¿Tú crees que si firmamos un documento con primarias abiertas, Podemos estaría dentro de Sumar? Yo te digo que no. Si uno no quiere, dos no acuerdan. Queda mucho. Pero cuando uno quiere estar, está", señaló.