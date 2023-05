Alán Barroso reacciona al vídeo más polémico de Ayuso: "Más perdida que un piojo en una peluca"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este martes un polémico vídeo al mostrarse excesivamente nerviosa y titubeante cuando respondía en un corrillo a preguntas de los periodistas. La líder del PP madrileño había participado minutos antes en un foro organizado por el diario digital 'El Debate'. A su conclusión, los medios 'abordaron' a la presidenta para preguntarle por diferentes temas de actualidad.

Sobre la decisión del gobierno de Sánchez de recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley aprobada por la administración autonómica para recortar el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad, Ayuso no supo dar una respuesta. "No sé, ahora mismo no tengo valoración. No puedo improvisar las respuestas aquí te pillo y aquí te mato en un pasillo", dijo.

Después, le preguntaron si pretendía acabar con la denominada "Justicia Social" después de que en un mitin reciente ella dijera que era "un invento de la izquierda". Tras salir del paso, la misma periodista le preguntaba por qué atacaba dicho concepto cuando en el pasado sí lo defendió, tanto en una columna de opinión como en su propio programa electoral de 2021. Algo que, definitivamente, provocó el colapso de Ayuso. "A ver, yo... da igual", dijo nerviosa.

El vídeo ha generado un alud de reacciones en redes sociales. El politólogo Alán Barroso ha publicado incluso un vídeo para analizar la polémica actitud de la líder del PP en esta encrucijada. Sobre su negativo a responder a recurso del TC, Barroso señala: "¿Cómo que no puede improvisar una respuesta si es una pregunta sobre algo que ocurre en la Comunidad Autónoma que presides", se pregunta extrañado el politólogo.

Y sobre su contradicción en torno a la "justicia social", Barroso reacciona así: "Colapso total. La presidenta de Madrid más perdida que un piojo en una peluca cuando le hacen preguntas sobre su propia Comunidad Autónoma o cosas que ella misma ha dicho".