Antón Losada no se muerde la lengua al hablar del acto del PP en Madrid: alto y claro

El periodista y profesor Antón Losada no ha dudado este lunes en hablar del acto del PP este domingo en Madrid en contra de la amnistía como "una falta de respeto" a los que no piensan como ellos.

En la habitual tertulia política de "Hoy por hoy" de la Cadena SER, el analista gallego considera que la concentración en la Plaza de Felipe II de la capital española fue una "terapia colectiva" de personas que protestan "porque no sale lo que ellos han votado". "Votantes que se manifiestan contra un país que no les gusta y una sociedad que no les gusta. Es un grupo que cree que tiene la razón y que no entiende por qué no se la dan. No entienden por qué los demás nos resistimos a ser cambiados", expresa.

Losada ha subrayado que se puede estar a favor de la amnistía a los implicados del procés "y no por ello ser un corrupto, un delincuente o tener como objetivo la destrucción de España". Por este mismo, ha pedido tanto a "los oradores de ayer" en la concentración como a los asistentes aprender "a que se puede discrepar, tener ideas diferentes, tener principios, ser una persona honrada, querer a tu país y defender la legalidad, y no ser un corrupto y un inmoral".

En la misma tertulia, Losada se ha preguntado cuál era el motivo de la protesta dado que todavía no se ha presentado ninguna ley de amnistía ni se conoce su contenido. "¿El objetivo cuál era? ¿Darle un abrazo cariñoso a Feijóo para que vaya con entusiasmo a su investidura? ¿Protestar contra algo que no ha sucedido todavía? ¿Protestar contra otra investidura que tampoco ha sucedido todavía? ¿Cuál era el objetivo? Además de criticar y faltar el respeto a todos los que no piensan como ellos, ¿qué más? Dudar de la integridad moral de alguien simplemente porque piensa diferente a ti, o decirle que es un indecente, es una falta de respeto. No hay que llamarle a alguien inmoral porque piense diferente", ha concluido.