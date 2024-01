Ayuso llama vagos a los jóvenes y le sale mal

Aparece Isabel Díaz Ayuso y dice: “La gente muchas veces prefiere no trabajar, a los jóvenes españoles hay que inculcarles el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia”. Y yo me pregunto si a ella le inculcaron esfuerzo cuando se afilió al PP con 27 años, si le inculcaron trabajo cuando Esperanza Aguirre la enchufó en un chiringuito durante tres años por 4.200 euros al mes o si le inculcaron perseverancia cuando tras eso le hicieron diputada en la Asamblea de Madrid donde lleva desde entonces cobrando de lo público.

No es que los jóvenes prefieran no trabajar, Ayuso. Es que no tienen oportunidades, los salarios son una mierda y los alquileres son disparatados. Y, mientras tanto, tú te opones a la subida del salario mínimo, te niegas a aplicar la ley de la vivienda y perdonas impuestos a los más ricos. Aquí los únicos que no quieren trabajar sois vosotros mientras de manera hipócrita echáis la culpa a los jóvenes por no esforzarse lo suficiente.