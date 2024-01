Ayuso: "Hay sectores que se están quedando sin mano de obra porque la gente prefiere no trabajar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que muchos sectores profesionales se están quedando actualmente "sin mano de obra" porque "la gente prefiere no trabajar". En un desayuno organizado por Europa Press, la líder madrileña ha pedido que los jóvenes "no caigan en el desánimo y en los mensajes del 'tú no trabajes' porque "es casi más rentable, muchas veces, no hacerlo que hacerlo". "Eso es nefasto para la economía y además en un mensaje nefasto para los jóvenes", ha afirmado.

En este sentido, Ayuso ha advertido a las generaciones más jóvenes de que el mundo que viene "es cambiante, con unas reglas de juego distintas". "Países que juntan el comunismo y el capitalismo donde no entienden de vacaciones. Se van a ver en un mundo muy competitivo", ha dicho.

La presidenta madrileña también se ha referido a la reivindicación independentista para obligar a las empresas que se fueron de Cataluña por el procés, augurando que ninguna de estas factorías "va a volver porque el poder político tenga una ocurrencia de última hora".

"Primero porque con un empresario detrás hay una familia con valores, hay un esfuerzo y un trabajo y esas personas que se han venido a otras regiones, especialmente a la Comunidad Valenciana o a Madrid, tienen unos hijos que han echado unas raíces, que tienen unos amigos, que tienen parejas, que tienen una nueva vida y no puedes transportar a los empresarios como si fueran mercancía porque son personas con vidas detrás", ha agregado.

Asimismo, cree que no se dan las circunstancias dada la "inseguridad política, el desacierto y la arbitrariedad" porque, según ha dicho, generan "confusión, miedo y temor".

Y al ser preguntada por si cree que la Justicia, también europea, puede paralizar la amnistía, Ayuso ha dicho que espera que la propia Unión Europea "se dé cuenta de lo que está sucediendo" en Cataluña, que, "por cierto, tiene aliados externos que no son nada afines con el proyecto europeo".

"El relato de ETA va ganando"

En el mismo desayuno, Ayuso también ha alertado de que "el relato de ETA va ganando" con las últimas cesiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que también ha acusado de "comprar con el dinero de todos" las elecciones catalanas por sus concesiones a Junts y ERC.

Al respecto, ha advertido de que el relato de ETA "va ganando" porque, según ha dicho, la banda terrorista buscaba "independencia, expulsión del molesto, dinero público para vivir de lo público desde lo público, poder y Navarra": "Y van en muy buen camino".

Y en cuanto a las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña, Ayuso ha denunciado que los líderes independentistas se beneficiarán con la ley de amnistía "a cambio de impuestos", por lo que ha acusado a Sánchez de "comprar las próximas elecciones catalanes con el dinero de todos".