Azcón sólo da la cara por Twitter para justificar su pacto con Vox

Europa Press via Getty Images

Aragón estrena un "tiempo nuevo". Así lo califican PP y Vox, los firmantes del acuerdo que ha sellado la enésima coalición entre derecha y ultraderecha y que pondrá fin al mandato del socialista Javier Lambán.

El pacto se cerró el jueves a ultimísima hora y, este viernes, se ha procedido a la protocolaria firma. Los apretones de manos, las rúbricas y las fotos típicas. O no tanto, porque al acto no ha acudido una de las dos bases de esa coalición, el candidato del PP y futuro presidente de Aragón, Jorge Azcón. En su lugar ha acudido la portavoz popular en el Parlamento aragonés, Ana Alós, que ha intentado normalizar la falta de su 'jefe' como algo 'habitual'... aunque no lo sea.

La desaparición del 'barón' aragonés se ha entendido como otra muestra de la difícil negociación y la aún más difícil 'aceptación' de una coalición que nunca quiso y que le ha tocado aceptar finalmente.

Pero que no diese la cara no quiere decir que haya estado ausente del todo. Sí se ha manifestado en Twitter, donde ha celebrado que "comenzamos una nueva etapa", acompañándolo de emojis azul y verde.

"Avanzamos para dar a Aragón un Gobierno de cambio, que cuide de los aragoneses y que ponga Aragón por encima de todo", ha expuesto citando el tuit del PP de Aragón sobre la firma del acuerdo.

Desde el PSOE no han perdido ocasión de afear su ausencia, que deja ver que le "avergüenza", como ha apuntado Pilar Alegría, portavoz de los socialistas y aragonesa. "Firma con la ultraderecha, pero no da la cara", ha añadido la también ministra de Educación en funciones.

Y en la misma red social, en respuesta a su tuit, a Azcón se le habrá llenado el móvil de notificaciones entre tantas críticas acusándole de eso mismo, no dar la cara por "vergüenza".